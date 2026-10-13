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Philips-ondersteuning

Mijn Philips-trimmer/tondeuse maakt een vreemd geluid

Als de trimmer of tondeuse een raar geluid maakt, kunnen de onderstaande tips voor het oplossen van problemen u helpen een oplossing te vinden.

Wij raden u aan de stappen in de onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende. 

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HC3723/15, HC9723/15, HC9722/15. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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