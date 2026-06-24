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Philips-ondersteuning

Mijn Philips Avent-badthermometer geeft geen metingen weer.

Met de Philips Avent-badthermometer wordt het leven een stuk eenvoudiger. Als de thermometer geen metingen weergeeft, kan het nodig zijn om de batterij te vervangen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCH480/00 , SCH480/20 , SCH550/21 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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