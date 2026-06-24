Philips-ondersteuning Mijn Philips Avent-badthermometer geeft geen metingen weer.

Met de Philips Avent-badthermometer wordt het leven een stuk eenvoudiger. Als de thermometer geen metingen weergeeft, kan het nodig zijn om de batterij te vervangen.

Stapsgewijze instructies Duw stevig om de meetunit uit de rubberen behuizing te verwijderen (afb. 1) Zorg dat er geen waterdruppels op de meetunit zitten en droog deze af met een papieren doekje Verwijder de 4 schroeven met een kleine schroevendraaier en verwijder het deksel van het batterijvak (afb. 2) Verwijder voorzichtig de lege batterijen en plaats nieuwe batterijen (twee LR44-knoopcelbatterijen). Draai de schroeven terug in het batterijvak om het weer dicht te maken. Duw de meetunit terug in de rubberen behuizing. Opmerking: gebruik alleen de aanbevolen batterijen en zet het apparaat op de juiste manier in elkaar voordat je het gebruikt.