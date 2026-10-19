ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Mijn Philips-bikinilijntrimmer trekt aan mijn haar tijdens het trimmen

Trekt uw Philips-bikinilijntrimmer aan uw haar tijdens het trimmen? Probeer dan de onderstaande tips om dit probleem op te lossen

 

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HP6364/00, BRT381/15, BRT383/15. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Andere nuttige links

Hulp nodig bij uw product?

Een reparatie boekenGarantievoorwaarden

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning