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Philips-ondersteuning

Mijn Philips Avent-babyvoedingmaker stoomt niet (goed)

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het apparaat niet (goed) werkt. Wij zijn er om je te helpen. Volg deze stappen om het probleem zelf op te lossen.

Als de stoomfunctie nog steeds niet werkt, is de veiligheidsschakelaar mogelijk defect. Neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF885/01 , SCF883/02 , SCF881/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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