ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Ik kan de zetgroep niet uit mijn Philips-espressoapparaat verwijderen

Kun je de zetgroep niet uit je Philips-espressomachine verwijderen? Bekijk ons artikel en de onderstaande video voor oorzaken en oplossingen die u kunnen helpen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: EP2333/40, EP5544/50, SM6580/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning