Philips-ondersteuning
Ik kan de zetgroep niet uit mijn Philips-espressoapparaat verwijderen
Kun je de zetgroep niet uit je Philips-espressomachine verwijderen? Bekijk ons artikel en de onderstaande video voor oorzaken en oplossingen die u kunnen helpen.
Volg de onderstaande stappen om het tandwiel van de zetgroep in de neutrale stand te zetten:
- Sluit de servicedeur en plaats alle onderdelen terug (waterreservoir/lekbak/koffiedikbak).
- Druk op de AAN/UIT-knop om de machine UIT te schakelen. Wacht tot je geen geluiden meer hoort (dit duurt maximaal 15-20 seconden).
- Druk op de aan-uitknop om de machine in te schakelen. Voer geen handelingen uit zoals de servicedeur openen of de lekbak/de koffiedikbak verwijderen, voordat de machine klaar is voor gebruik.
- Open de servicedeur en probeer de zetgroep opnieuw te verwijderen door op de knop 'PUSH' aan de rechterkant te drukken, de zetgroep vast te houden en deze naar je toe te trekken.
Als je espressomachine nog in de ontkalkingsmodus staat, kan de zetgroep niet worden verwijderd. Om dit op te lossen, voltooi je eerst het ontkalkingsproces en probeer je het opnieuw.
Als deze oplossingen het probleem niet verhelpen, neem dan contact met ons op voor verdere hulp.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: EP2333/40, EP5544/50, SM6580/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›