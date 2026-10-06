Er komt geen water uit het reservoir van mijn Philips-espressomachine
Ingesloten lucht kan de watertoevoer in je Philips-espressomachine blokkeren. Dit kan een van de redenen zijn waarom er geen water uit het waterreservoir wordt gezogen. Lees verder om alle mogelijke oorzaken te vinden en het probleem op te lossen.
Wanneer het waterreservoir niet volledig of juist is geplaatst, zuigt je espressomachine geen water aan uit het reservoir. • Bij espressomachines met het waterreservoir aan de voorkant van de machine duw je het waterreservoir helemaal naar achteren om te controleren of het goed is geplaatst. • Bij espressomachines met het waterreservoir aan de bovenkant van de machine zorg je ervoor dat het gebied onder het waterreservoir vrij is van vuil en koffiebonen.
Wanneer ingesloten lucht de watertoevoer blokkeert, kun je de onderstaande stappen volgen om het probleem op te lossen: 1. Schakel je machine UIT. 2. Leeg het waterreservoir en verwijder het AquaClean-filter (of een ander waterfilter als dat door je machine wordt gebruikt) 3. Vul het waterreservoir met water en plaats het terug in de machine 4. Schakel het apparaat weer IN. Wanneer de machine is opgewarmd, selecteer je heet water en zet je 2-3 koppen heet water
.Als je een AquaClean-waterfilter gebruikt, volg dan deze extra stappen om ervoor te zorgen dat het filter is voorbereid en correct is geïnstalleerd voor gebruik: 1. Schud het AquaClean-waterfilter gedurende 5 seconden 2. Dompel het filter ondersteboven in een kan/kom met water tot er geen luchtbellen meer uit komen 3. Plaats het filter terug in het waterreservoir en vul het met water 4. Start de machine opnieuw door deze uit en weer aan te zetten 5. Selecteer heet water en laat 2-3 kopjes heet water uit de machine komen.
Opmerking: Vervang het AquaClean-filter als je het langer dan drie maanden hebt gebruikt. Dit filter is mogelijk verstopt als het langer dan deze periode is gebruikt.
Deze mogelijkheid is alleen van toepassing op Philips-espressomachines met een Panarello of klassieke melkopschuimer. Als je wilt weten of de heetwatertuit verstopt is, verwijder je het buitenste deel van de Panarello/klassieke melkopschuimer en controleer je of de tuit door kalk is geblokkeerd (in dit geval zie je witte deeltjes in of rond de tuit). Als dit het geval is en er kalkaanslag is, kun je een ontkalkingsoplossing gebruiken om deze te verwijderen.
Neem contact met ons op als de bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:EP5544/50, EP2333/40, SM6580/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›