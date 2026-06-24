Er komt geluid uit mijn Philips-espressomachine

Als er lucht in je Philips-espressomachine zit, hoor je een hard geluid en wordt het water niet uit het waterreservoir de machine in gezogen.



Volg de onderstaande stappen om dit probleem op te lossen:

Zet de machine uit. Leeg het waterreservoir en verwijder het AquaClean-filter (of een ander waterfilter). Vul het waterreservoir met water en plaats het terug in de machine. Schakel de machine in. Wanneer de machine is opgewarmd, selecteer je heet water en zet je twee tot drie koppen heet water.

Schud het AquaClean-waterfilter gedurende vijf seconden. Houd het filter ondersteboven in een kom/bakje met water tot er geen luchtbellen meer verschijnen. Plaats het filter terug in het waterreservoir en vul het reservoir met water. Schakel het apparaat uit en weer aan. Selecteer de optie voor heet water en tap twee tot drie koppen heet water af.

Als je een-waterfilter gebruikt, volgen hier enkele extra stappen om ervoor te zorgen dat het filter juist is geplaatst en klaar is voor gebruik:: We raden je aan het AquaClean-waterfilter elke drie maanden te vervangen om verstopping te voorkomen.