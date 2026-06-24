Philips-ondersteuning
Mijn Philips-sapcentrifuge werkt niet
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw Philips-sapcentrifuge niet goed werkt. Ontdek hoe wij u kunnen helpen.
Als de stekker van uw Philips-sapcentrifuge niet goed op het stopcontact is aangesloten, werkt het apparaat niet. Controleer of het apparaat correct is aangesloten op een stopcontact.
Als de deksel niet goed in elkaar is gezet, werkt de sapcentrifuge niet omdat de veiligheidsfunctie niet goed is geactiveerd. Zorg ervoor dat de deksel goed in elkaar is gezet.
Wanneer de vergrendelarm niet goed is geplaatst of gesloten, werkt de sapcentrifuge niet omdat de veiligheidsfunctie niet goed is geactiveerd. Let erop dat u de vergrendelarm correct sluit.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HR1855/70 , HR1922/20R1 , HR1856/70R1 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›