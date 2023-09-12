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Philips-ondersteuning

Mijn snoerloze Philips-stofzuiger maakt een vreemd geluid

Als uw snoerloze Philips-stofzuiger een ongewoon geluid maakt, lees dan onderstaand artikel voor mogelijke oorzaken en oplossingen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XC5041/01 , XC5141/01 , XC5043/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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