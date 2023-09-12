Mijn snoerloze Philips-stofzuiger maakt een vreemd geluid
Als uw snoerloze Philips-stofzuiger een ongewoon geluid maakt, lees dan onderstaand artikel voor mogelijke oorzaken en oplossingen.
Controleer of er een voorwerp vastzit in het mondstuk, de buis of de slang van uw Philips snoerloze stofzuiger. De luchtstroom in uw Philips-stofzuiger kan (gedeeltelijk) worden geblokkeerd door een voorwerp dat vastzit in een van de onderdelen in uw apparaat. Als dat het geval is, moet u het voorwerp eruithalen voordat u doorgaat met stofzuigen.
Wanneer u een andere accessoire gebruikt, is het mogelijk dat uw Philips-stofzuiger een ander geluid maakt. Controleer of de stofzuiger weer een normaal geluid maakt als u het gebruikte accessoire verwijdert. In dat geval hoeft u zich geen zorgen over het geluid te maken — dit is normaal.
Als de motor of het uitblaasfilter van uw Philips snoerloze stofzuiger verstopt is, kan dit een ongewoon geluid produceren. Maak het filter van uw stofzuiger schoon om dit probleem op te lossen.
Een andere reden waarom uw stofzuiger een ongewoon geluid produceert, is dat de filters verkeerd zijn geplaatst. Plaats in dat geval de filters op de gebruikelijke plaats in uw stofzuiger.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing in het ondersteuningsgedeelte op de online productpagina van uw stofzuiger voor specifieke instructies over het plaatsen en schoonmaken van het filter.
Als de stofbak van uw snoerloze Philips-stofzuiger vol is, kan het apparaat een ongewoon geluid maken. Leeg en reinig de stofbak om dit op te lossen. Raadpleeg voor specifieke instructies over het schoonmaken van de stofbak de gebruiksaanwijzing in het ondersteuningsgedeelte op de productpagina van uw stofzuiger.
De onderstaande informatie is alleen van toepassing op de snoerloze 7000 en 8000 series.
Uw snoerloze stofzuiger uit de 8000- of 7000-serie is uitgerust met vloerherkenning. Het apparaat detecteert automatisch het vloertype en optimaliseert de reiniging voor de beste prestaties. Deze functie kan ervoor zorgen dat het geluid van de stofzuiger tijdens gebruik verandert. U hoeft niets te doen, maar als u liever schoonmaakt met een constante kracht naar keuze, schakel deze slimme functie dan uit in het menu van uw apparaat.
Zie de onderstaande video (0:34-1:02) voor de stappen om de functie in of uit te schakelen.
Als de bovenstaande situaties niet van toepassing zijn, kan het zijn dat de motor van uw Philips-stofzuiger is beschadigd. Neem in dat geval contact met ons op via www.philips.com/support .
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:XC5041/01 , XC5141/01 , XC5043/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›