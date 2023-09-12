Mijn snoerloze Philips-stofzuiger maakt een vreemd geluid

De onderstaande informatie is alleen van toepassing op de snoerloze 7000 en 8000 series.



Uw snoerloze stofzuiger uit de 8000- of 7000-serie is uitgerust met vloerherkenning. Het apparaat detecteert automatisch het vloertype en optimaliseert de reiniging voor de beste prestaties. Deze functie kan ervoor zorgen dat het geluid van de stofzuiger tijdens gebruik verandert. U hoeft niets te doen, maar als u liever schoonmaakt met een constante kracht naar keuze, schakel deze slimme functie dan uit in het menu van uw apparaat.



Zie de onderstaande video (0:34-1:02) voor de stappen om de functie in of uit te schakelen.