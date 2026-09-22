Mijn Philips AquaTrio-stofzuiger heeft minder zuigkracht

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Lees welk onderhoud van uw AquaTrio-model nodig is om een langdurige werking en een goede zuigkracht te garanderen:
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de zuigkracht van uw Philips AquaTrio 7000 Serie-stofzuiger voor nat en droog gebruik niet aan uw verwachtingen voldoet:
Onderdelen van stofzuiger en dweil zijn verstopt of geblokkeerd.
Verstoppingen zijn soms merkbaar doordat er meer water op de vloer ligt dan normaal of wanneer grotere vuildeeltjes niet meer worden opgezogen en weer op de vloer vallen.
1. De behuizing is vervuild of verstopt.
Controleer of een van deze onderdelen geblokkeerd is door het apparaat uit te schakelen en het vuilwaterreservoir te verwijderen. Verwijder vervolgens de verstopping door het reinigingsborsteltje op en neer te bewegen in het zuigkanaal van de behuizing (zie afbeelding A).
2. Er is een verstopping in het AquaSpin-mondstuk.
Verwijder de borstels van het mondstuk en beweeg het schoonmaakborsteltje omhoog en omlaag in het zuigkanaal van het AquaSpin-mondstuk (zie afbeelding B).
3. De microvezelborstels van het AquaSpin-mondstuk zitten verstopt met haar of vuil.
Schakel het apparaat uit en verwijder de microvezelborstels door ze linksom te draaien. U kunt het handvat van het schoonmaakborsteltje gebruiken om de microvezelborstels te ontgrendelen. Verwijder verstrikt geraakt haar en vuil met uw vingers of beweeg een blad van een schaar door de gleuf op de borstelrol om haren en draden door te snijden die rond de borstelrol verstrikt zijn geraakt (zie afbeelding C).
4. De bevochtigingsstrips van het AquaSpin-mondstuk zijn verstopt.
Volg de stappen om de verstopping van de bevochtigingsstrips van het AquaSpin-mondstuk te verwijderen (zie afbeelding D):
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de zuigkracht van uw Philips AquaTrio 9000 Serie-stofzuiger niet aan uw verwachtingen voldoet:
Alleen de stofzuiger
Het filter is vuil
Als het filter van uw Philips AquaTrio 9000 Serie vuil is, kan dit de prestaties van uw apparaat beïnvloeden. Maak het filter ten minste eenmaal per maand schoon als u het apparaat regelmatig gebruikt.
Als het filter moet worden gereinigd, verschijnt het filterreinigingspictogram op het display (zie afbeelding a).
Voor optimale prestaties volgt u de onderstaande stappen om het filter schoon te maken:
1. Verwijder de filterbehuizing van de stofemmer (zie afbeelding b1).
2. Druk op de ontgrendelingsknop om de filterbehuizing te openen en neem de schuimscheider eruit (zie afbeelding b2).
3. Schud de schuimscheider boven een afvalbak uit om de laag vuil erop te verwijderen. Spoel de schuimscheider vervolgens af onder de kraan en knijp het water eruit (zie afbeelding b3)
Opmerking: Zorg ervoor dat de filterbehuizing niet nat wordt tijdens het schoonmaken.
4. Schud de filterhouder en het deksel boven een afvalbak uit om stof te verwijderen en maak de filterbehuizing schoon met een vochtige doek (zie afbeelding b4)
Opmerking: Maak het witte materiaal van de filterbehuizing niet schoon met een stofzuiger, borstel, water of schoonmaakmiddel. Hierdoor raak de filterbehuizing beschadigd.
5. Laat de schuimscheider drogen en zorg ervoor dat deze helemaal droog is voordat u hem terugplaatst in de filterhouder. Sluit de filterhouder en plaats de filterhouder met de schuimscheider terug in de stofemmer en sluit de 3-in-1 handheld weer aan op de stofemmer (zie afbeelding b5)
Opmerking: Zorg ervoor dat het witte materiaal van het deksel van de filterhouder naar boven is gericht en sluit de 3-in-1 handheld niet op de stofemmer aan zonder de filterbehuizing en de schuimscheider.
De stofemmer is vol
Als de stofemmer vol is, kunnen de prestaties van uw Philips AquaTrio 9000 Serie-stofzuiger afnemen. Leeg de stofemmer regelmatig en zorg ervoor dat het vuil nooit de 'Max'-aanduiding overschrijdt. Dit voorkomt dat het filter snel verstopt raakt (zie afbeelding c1).
Volg de onderstaande stappen voor optimale prestaties:
1. Druk op de knop om de 3-in-1 handheld van de stofemmer los te maken (zie afbeelding c2).
2. Trek de filterbehuizing van de stofemmer (zie afbeelding c3).
3. Leeg de stofemmer in een afvalbak (zie afbeelding c4).
4. Plaats de filterbehuizing terug op de stofemmer (zie afbeelding c5).
5. Sluit de 3-in-1 handheld weer aan op de stofemmer. Zorg ervoor dat u eerst het achterste deel aansluit en vervolgens het voorste deel zodanig aansluit dat het op zijn plaats klikt (zie afbeelding c6).
De stofemmer is vuil
Als de stofemmer vuil is, kunnen de prestaties van uw Philips AquaTrio 9000 Serie-stofzuiger afnemen. Maak voor optimale prestaties de stofemmer en de cyclone schoon telkens wanneer u de emmer leegt. Volg hierbij de onderstaande stappen of bekijk de video:
1. Verwijder de filterbehuizing inclusief de schuimscheider (zie afbeelding d1).
2. Leeg de stofemmer in een afvalbak (zie afbeelding d2).
3. Spoel de binnenkant van de stofemmer en de cyclonische kamer af onder de kraan (zie afbeelding d3).
Opmerking: Maak de stofbak niet in de vaatwasmachine schoon en zorg ervoor dat de elektronische aansluitingen volledig droog zijn voordat u het apparaat weer gebruikt
4. Laat de stofemmer en cyclonische kamer volledig drogen (zie afbeelding d4).
5. Plaats de filterbehuizing met de schuimscheider terug wanneer de stofemmer volledig droog is (zie afbeelding d5).
6. Sluit de 3-in-1 handheld weer aan op de stofemmer (zie afbeelding d6).
Opmerking: Sluit de 3-in-1-handheld niet op de stofemmer aan zonder de filterbehuizing en het sponsfilter.
De filterbehuizing is niet goed aan de stofemmer bevestigd
Als onderdelen van de stofemmer niet goed op de 3-in-1 handheld zijn bevestigd, kan dit leiden tot verlies van zuigkracht. Zorg ervoor dat u de filterbehuizing op de juiste manier aan de stofemmer bevestigt.
De stofemmer is niet goed op het apparaat bevestigd
Als de stofemmer niet goed op de 3-in-1 handheld is bevestigd, kan dit leiden tot verlies aan zuigkracht. Zorg ervoor dat u de stofemmer op het apparaat op de juiste manier bevestigt.
Onderdelen van de stofzuiger zijn verstopt of geblokkeerd
De slang, de buis, het mondstuk of de cyclonische kamer van uw Philips 9000 Serie-stofzuiger kan verstopt of geblokkeerd raken. Hierdoor kan de zuigkracht worden beïnvloed. De stofzuiger neemt mogelijk minder vuil op, omdat de luchtdoorvoer niet voldoende is.
Controleer de volgende onderdelen voor optimale prestaties:
- Cyclonische kamer: de cyclonische kamer bevindt zich in de stofemmer. Verwijder vuil of haar dat aan de cyclonische kamer blijft kleven of erin verstrikt is.
- Mondstuk: de borstelrol kan verstopt zijn met haar of vuil: Schakel het apparaat uit en verwijder vastzittende haren of draden van de borstel door de borstelrol met één hand naar beneden te schuiven.
Tip: U kunt ook een blad van een schaar door de gleuf op de borstelrol bewegen om haren en draden door te snijden die rond de borstelrol verstrikt zijn geraakt.
- Het zuigkanaal achter de borstelrol in het mondstuk is verstopt: verwijder de borstelrol en controleer het zuigkanaal op obstakels en verwijder deze.
Neem contact met ons op als bovenstaande suggesties het probleem niet verhelpen.
Onderdelen van stofzuiger en dweil zijn verstopt of geblokkeerd
De flexibele slang of de waterleiding van de AquaTrio 9000 Serie-stofzuiger en -dweil kunnen verstopt raken tijdens gebruik. De microvezelborstels van het AquaSpin-mondstuk kunnen ook verstopt raken door haar dat in de knoop raakt. Het apparaat kan uw vloer mogelijk niet reinigen zoals verwacht.
Controleer de volgende onderdelen voor optimale prestaties:
1.De waterleiding van het natte onderdeel en/of het AquaSpin-mondstuk is/zijn vervuild of wordt/worden geblokkeerd. Controleer of een van deze onderdelen wordt geblokkeerd door het AquaSpin-mondstuk te verwijderen. Verwijder en reinig de onderdelen: schuif het schoonmaakborsteltje via beide openingen door het zuigkanaal om de blokkering op te heffen (zie afbeelding e).
2. AquaSpin-mondstuk: De microvezelborstels zitten verstopt met haar of vuil. Schakel het apparaat uit en verwijder de microvezelborstels door deze linksom te draaien. U kunt het handvat van het schoonmaakborsteltje gebruiken om de microvezelborstels te ontgrendelen. Verwijder verstrikt geraakt haar en vuil met uw vingers of beweeg een blad van een schaar door de gleuf op de borstelrol om haren en draden door te snijden die rond de borstelrol verstrikt zijn geraakt.
3. Vuilwaterreservoir: Het gaas in het vuilwaterreservoir was niet droog genoeg voordat het apparaat opnieuw werd gebruikt. Maak het vuilwaterreservoir schoon en laat het drogen voordat u het opnieuw gebruikt.
Het kan ook zijn dat het vuilwaterreservoir niet goed is geplaatst. Plaats het vuilwaterreservoir goed in het apparaat tot u een 'klik' hoort.
Neem contact met ons op als bovenstaande suggesties het probleem niet verhelpen.
Als uw Philips AquaTrio Pro minder goed presteert, kan dat verschillende oorzaken hebben. Ontdek hieronder hoe u dat zelf eenvoudig kunt verhelpen.
Het apparaat is niet doorgespoeld
Wij raden u aan uw Philips AquaTrio Pro na ieder gebruik door te spoelen om te voorkomen dat stof en bacteriën zich in het apparaat ophopen. Als u het apparaat niet na elk gebruik doorspoelt, kan dit leiden tot een onaangename geur (zie afbeelding a).
De binnenkant van de dweilmond is te vuil
U kunt de binnenkant van de dweilmond en de klep van de dweilmond schoonmaken met een vochtige doek (zie afbeelding b).
De dweilborstels zijn te vuil
De dweilborstels worden schoongemaakt wanneer u uw AquaTrio Pro na gebruik doorspoelt. Als de borstels na het doorspoelen nog steeds vuil zijn, kunt u de borstels verwijderen uit de dweilmond en ze schoonmaken met warm of koud kraanwater. Volg onderstaande stappen om de dweilborstels schoon te maken:
1. Til de dweilborstels aan de limegroene grepen uit de dweilmond.
2. Maak de dweilborstels schoon onder de kraan. Gebruik desgewenst een vloeibaar reinigingsmiddel of een beetje afwasmiddel.
3. Zet de dweilborstels op de schone dweilborstelkap en laat ze drogen.
4. Plaats de borstels terug in het apparaat. Zorg ervoor dat de dweilborstels droog zijn wanneer u ze weer in het apparaat plaatst. Als ze niet droog zijn, wordt het actieve beschermingssysteem mogelijk geactiveerd wanneer u het apparaat inschakelt. De weerstand van de borstels is in dat geval te groot omdat de borstels nog te nat zijn.
Opmerking: De dweilborstels zijn niet vaatwasmachinebestendig.
Neem contact met ons op als bovenstaande suggesties het probleem niet verhelpen.
Als de prestaties van uw Philips AquaTrio-stofzuiger zijn afgenomen, lees dan verder voor de oplossingen.
Het actieve beschermingssysteem is ingeschakeld
Dit gebeurt wanneer het volgende zich voordoet:
• Het apparaat heeft een vreemd voorwerp opgenomen dat geen vuil of vloeistof is
• De borstels zijn te nat
• De weerstand van de borstels was te groot (bijvoorbeeld doordat u het apparaat over een tapijt hebt bewogen)
Oplossing voor het geval dat het actieve beschermingssysteem is ingeschakeld:
1. Laat de aan-uitknop los om het apparaat uit te schakelen. Zet het apparaat rechtop in de parkeerstand ('klik') en trek de stekker uit het stopcontact. Als het opgenomen voorwerp het snoer van een ander apparaat is, haalt u ook van dit apparaat de stekker uit het stopcontact.
2. Open de klep van de dweilmond, verwijder de dweilborstelkap en haal het voorwerp uit het apparaat. Verwijder de dweilborstels als u het voorwerp niet kunt vinden.
3. Als het actieve beschermingssysteem is ingeschakeld omdat de dweilborstels te nat zijn, verwijdert u de dweilborstels en wringt u deze uit boven de gootsteen. Plaats de droge dweilborstels weer terug in het apparaat.
4. Plaats de dweilborstelkap en sluit de klep van het dweilmondstuk. Druk op de klep van het dweilmondstuk om deze te vergrendelen ('klik'). Opmerking: Zorg ervoor dat u de klep van de dweilmond goed sluit, anders wordt het apparaat niet gereset.
De klep van dweilmond is niet goed gesloten
Zorg ervoor dat de dweilborstels en de dweilborstelkap van uw Philips AquaTrio op de juiste manier zijn bevestigd. Sluit de klep van het dweilmondstuk goed. Druk op de klep tot deze vastklikt.
De binnenkant van de dweilmond is te vuil
Maak de dweilborstels schoon onder de kraan. U kunt desgewenst een vloeibaar reinigingsmiddel of een beetje afwasmiddel gebruiken om de dweilborstels schoon te maken. Maak de binnenkant van de dweilmond en de klep van de dweilmond schoon met een vochtige doek.
De dweilborstels zijn niet aanwezig
Plaats de dweilborstels in de dweilmond van uw stofzuiger.
Neem contact met ons op als bovenstaande suggesties het probleem niet verhelpen.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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