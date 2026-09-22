Mijn Philips AquaTrio-stofzuiger heeft minder zuigkracht

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de zuigkracht van uw Philips AquaTrio 9000 Serie-stofzuiger niet aan uw verwachtingen voldoet:



Alleen de stofzuiger

Het filter is vuil

Als het filter van uw Philips AquaTrio 9000 Serie vuil is, kan dit de prestaties van uw apparaat beïnvloeden. Maak het filter ten minste eenmaal per maand schoon als u het apparaat regelmatig gebruikt.



Als het filter moet worden gereinigd, verschijnt het filterreinigingspictogram op het display (zie afbeelding a).

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Voor optimale prestaties volgt u de onderstaande stappen om het filter schoon te maken:

1. Verwijder de filterbehuizing van de stofemmer (zie afbeelding b1).

2. Druk op de ontgrendelingsknop om de filterbehuizing te openen en neem de schuimscheider eruit (zie afbeelding b2).

3. Schud de schuimscheider boven een afvalbak uit om de laag vuil erop te verwijderen. Spoel de schuimscheider vervolgens af onder de kraan en knijp het water eruit (zie afbeelding b3)

Opmerking: Zorg ervoor dat de filterbehuizing niet nat wordt tijdens het schoonmaken.

4. Schud de filterhouder en het deksel boven een afvalbak uit om stof te verwijderen en maak de filterbehuizing schoon met een vochtige doek (zie afbeelding b4)

Opmerking: Maak het witte materiaal van de filterbehuizing niet schoon met een stofzuiger, borstel, water of schoonmaakmiddel. Hierdoor raak de filterbehuizing beschadigd.

5. Laat de schuimscheider drogen en zorg ervoor dat deze helemaal droog is voordat u hem terugplaatst in de filterhouder. Sluit de filterhouder en plaats de filterhouder met de schuimscheider terug in de stofemmer en sluit de 3-in-1 handheld weer aan op de stofemmer (zie afbeelding b5)

Opmerking: Zorg ervoor dat het witte materiaal van het deksel van de filterhouder naar boven is gericht en sluit de 3-in-1 handheld niet op de stofemmer aan zonder de filterbehuizing en de schuimscheider.



De stofemmer is vol

Als de stofemmer vol is, kunnen de prestaties van uw Philips AquaTrio 9000 Serie-stofzuiger afnemen. Leeg de stofemmer regelmatig en zorg ervoor dat het vuil nooit de 'Max'-aanduiding overschrijdt. Dit voorkomt dat het filter snel verstopt raakt (zie afbeelding c1).



Volg de onderstaande stappen voor optimale prestaties:

1. Druk op de knop om de 3-in-1 handheld van de stofemmer los te maken (zie afbeelding c2).

2. Trek de filterbehuizing van de stofemmer (zie afbeelding c3).

3. Leeg de stofemmer in een afvalbak (zie afbeelding c4).

4. Plaats de filterbehuizing terug op de stofemmer (zie afbeelding c5).

5. Sluit de 3-in-1 handheld weer aan op de stofemmer. Zorg ervoor dat u eerst het achterste deel aansluit en vervolgens het voorste deel zodanig aansluit dat het op zijn plaats klikt (zie afbeelding c6).



De stofemmer is vuil

Als de stofemmer vuil is, kunnen de prestaties van uw Philips AquaTrio 9000 Serie-stofzuiger afnemen. Maak voor optimale prestaties de stofemmer en de cyclone schoon telkens wanneer u de emmer leegt. Volg hierbij de onderstaande stappen of bekijk de video:

1. Verwijder de filterbehuizing inclusief de schuimscheider (zie afbeelding d1).

2. Leeg de stofemmer in een afvalbak (zie afbeelding d2).

3. Spoel de binnenkant van de stofemmer en de cyclonische kamer af onder de kraan (zie afbeelding d3).

Opmerking: Maak de stofbak niet in de vaatwasmachine schoon en zorg ervoor dat de elektronische aansluitingen volledig droog zijn voordat u het apparaat weer gebruikt

4. Laat de stofemmer en cyclonische kamer volledig drogen (zie afbeelding d4).

5. Plaats de filterbehuizing met de schuimscheider terug wanneer de stofemmer volledig droog is (zie afbeelding d5).

6. Sluit de 3-in-1 handheld weer aan op de stofemmer (zie afbeelding d6).

Opmerking: Sluit de 3-in-1-handheld niet op de stofemmer aan zonder de filterbehuizing en het sponsfilter.



De filterbehuizing is niet goed aan de stofemmer bevestigd

Als onderdelen van de stofemmer niet goed op de 3-in-1 handheld zijn bevestigd, kan dit leiden tot verlies van zuigkracht. Zorg ervoor dat u de filterbehuizing op de juiste manier aan de stofemmer bevestigt.



De stofemmer is niet goed op het apparaat bevestigd

Als de stofemmer niet goed op de 3-in-1 handheld is bevestigd, kan dit leiden tot verlies aan zuigkracht. Zorg ervoor dat u de stofemmer op het apparaat op de juiste manier bevestigt.



Onderdelen van de stofzuiger zijn verstopt of geblokkeerd

De slang, de buis, het mondstuk of de cyclonische kamer van uw Philips 9000 Serie-stofzuiger kan verstopt of geblokkeerd raken. Hierdoor kan de zuigkracht worden beïnvloed. De stofzuiger neemt mogelijk minder vuil op, omdat de luchtdoorvoer niet voldoende is.



Controleer de volgende onderdelen voor optimale prestaties:

- Cyclonische kamer: de cyclonische kamer bevindt zich in de stofemmer. Verwijder vuil of haar dat aan de cyclonische kamer blijft kleven of erin verstrikt is.

- Mondstuk: de borstelrol kan verstopt zijn met haar of vuil: Schakel het apparaat uit en verwijder vastzittende haren of draden van de borstel door de borstelrol met één hand naar beneden te schuiven.

Tip: U kunt ook een blad van een schaar door de gleuf op de borstelrol bewegen om haren en draden door te snijden die rond de borstelrol verstrikt zijn geraakt.

- Het zuigkanaal achter de borstelrol in het mondstuk is verstopt: verwijder de borstelrol en controleer het zuigkanaal op obstakels en verwijder deze.





Neem contact met ons op als bovenstaande suggesties het probleem niet verhelpen.