Er komt geen water uit mijn Philips AquaTrio-stofzuiger

Als er geen water uit uw Philips AquaTrio-stofzuiger komt, kan dit verschillende oorzaken hebben:



Het schoonwaterreservoir is leeg of het vuilwaterreservoir is vol

Als het schoonwaterreservoir van uw Philips AquaTrio-stofzuiger leeg is of het vuilwaterreservoir vol is, komt er mogelijk geen water uit het apparaat. Vul in dat geval het schoonwaterreservoir en zorg ervoor dat het vuilwaterreservoir leeg is.



De klep van de dweilmond is niet goed gesloten

Als de klep open is, kan er geen water uit het apparaat komen. Zorg ervoor dat de klep van de dweilmond goed is gesloten (zie afbeelding).



Het actieve beschermingssysteem is ingeschakeld

Het actieve beschermingssysteem van uw Philips AquaTrio-stofzuiger herkent wanneer een vreemd voorwerp anders dan vuil of vloeistof van de vloer wordt opgenomen. Wanneer het actieve beschermingssysteem is ingeschakeld, draaien de borstels niet en wordt er geen water op de vloer aangebracht.



Ga als volgt te werk om het actieve beschermingssysteem te resetten (zie video):

1. Schakel uw Philips AquaTrio-stofzuiger uit en trek de stekker uit het stopcontact.

2. Open de klep van de dweilmond, verwijder de dweilborstelkap en haal het voorwerp uit het apparaat.

3. Als het actieve beschermingssysteem is ingeschakeld omdat de dweilborstels te nat zijn, verwijdert u de dweilborstels en wringt u deze uit boven de gootsteen.

4. Plaats de droge dweilborstels terug in uw Philips AquaTrio-stofzuiger

5. Plaats de dweilborstelkap terug en sluit de klep van de dweilmond. Druk op de klep van de dweilmond om deze te vergrendelen ('klik')



De slang in uw Philips AquaTrio-stofzuiger is nog niet gevuld met water

Dit kan gebeuren wanneer u uw Philips AquaTrio-stofzuiger voor de eerste keer gebruikt. Wanneer u het apparaat inschakelt, knippert het indicatielampje 'reservoir vol/reservoir leeg' en wordt het apparaat weer uitgeschakeld. Als dit gebeurt, probeer dan uw Philips AquaTrio-stofzuiger opnieuw in te schakelen totdat het indicatielampje 'reservoir vol/reservoir leeg' uitgaat en het apparaat ingeschakeld blijft. Wanneer het indicatielampje uit blijft en het apparaat ongeveer 30 seconden heeft gedraaid, wordt er water op de vloer aangebracht.



Neem contact met ons op als de bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen.

