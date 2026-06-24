Er komt stof uit mijn Philips PowerPro Aqua-stofzuiger

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Om optimale zuigprestaties te handhaven, raden wij aan dat u de filters iedere 2 tot 4 weken reinigt. U hoeft het filter niet te vervangen.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: FC6409/01 , FC6408/01 , FC6400/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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