Er komt stof uit mijn Philips PowerPro Aqua-stofzuiger

Verwijder de filterhouder en haal het filter eruit; Verwijder het schuimrubber filter; Maak het schuimrubber filter onder de kraan schoon met koud of lauw water. Laat het filter 24 uur drogen; Plaats het filter nooit terug als de filters nog nat zijn, anders beschadigt u het apparaat.

Opmerking: Voor een grondige reiniging kunt u ook de stofbak en de onderdelen van het filter schoonmaken in koud of lauw water.

Neem contact met ons op als de deze suggesties het probleem niet verhelpen.