Zoektermen

NL
FR
0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    Philips-ondersteuning

    De zuigkracht van mijn Philips Avent elektrische borstkolf is te laag

    Gepubliceerd op 25 november 2025

    Hieronder vind je tips voor het oplossen van de meest voorkomende zuigkrachtproblemen met de elektrische borstkolven van Philips Avent.

    Controleer de ventielen (deze moeten volledig gesloten zijn) en de membranen op beschadigingen zoals barsten, gaten of scheuren. Zorg ervoor dat de onderdelen schoon zijn en goed passen. Vervang de ventielen of membranen als deze beschadigd zijn.

    Controleer ook de borstkussens of -beschermers op beschadigingen.

    Vervang versleten of beschadigde onderdelen.

    Demonteer, reinig en desinfecteer alle onderdelen van de borstkolf die in contact komen met de borst en moedermelk voordat je de borstkolf voor de eerste keer gebruikt en ook na elk gebruik.

    Wees voorzichtig wanneer je het ventiel verwijdert en reinigt. Als dit beschadigd raakt, werkt de borstkolf mogelijk niet meer goed. Reinig het ventiel door het voorzichtig tussen de vingers te wrijven in warm water met een kleine hoeveelheid afwasmiddel. Steek geen voorwerpen in het ventiel, want dan kan het beschadigd raken.

    Je kunt ook de montage van de kolf controleren. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn aangesloten en goed zijn afgedicht. Losse of onjuist geïnstalleerde onderdelen verlagen de zuigkracht. Als je de kolf kort na het desinfecteren monteert, wanneer deze nog vochtig is, kan dit de zuigkracht verbeteren.

    Als je meerdere Philips Avent-borstkolfproducten hebt, zorg er dan voor dat je de onderdelen niet door elkaar haalt of onderdelen van andere merken gebruikt.

    Ga voor meer informatie over het juist monteren van de kolf naar philips.com/support en zoek je product en op 'In elkaar zetten' of raadpleeg de online gebruikershandleiding.

    De zuigkracht is misschien te laag ingesteld. Probeer de stand aan te passen met de knoppen op de motorunit. 

    Gebruik een niveau dat geen pijn of ongemak veroorzaakt voor een comfortabele, efficiënte melkafgifte.

    Verwarm voordat je gaat kolven je borst met een warme handdoek en masseer deze om de tepelhof te stimuleren, zodat de borst volledig ontspannen is en je klaar bent om te kolven.

    Sla de stimulatiemodus aan het begin van de kolfsessie ook niet over.

    Door je tepels goed te stimuleren voordat je gaat kolven, past de kolf beter en wordt een efficiënte melkproductie gestimuleerd.

    Voor meer informatie over hoe goede stimulatie de melkproductie helpt, zoek je het artikel 'Kan ik meer melk afkolven met een hoger zuigniveau?' op deze website of raadpleeg je een zorgprofessional.

    Als je vervangende onderdelen en accessoires moet kopen of hulp nodig hebt bij het juiste gebruik van je kolf, ga je naar philips.com/support, neem je contact op met het Philips Customer Care Centre in jouw land of vraag je een zorgprofessional.

    Controleer of de borstbeschermers goed passen. Als je tijdens het kolven geen melk produceert, kan dit worden veroorzaakt door een slechte pasvorm of door verkeerd dragen van de borstbeschermers.

    Zoek het artikel 'Hoe kies ik de juiste maat borstschild/tepelopzetstuk?' op deze website voor meer informatie over de pasvorm en maten.

    Andere nuttige links

    Hulp nodig bij uw product?

    Contact opnemen met Philips

    We helpen je graag

    Contact opnemen met Philips

    We helpen je graag

    Hebt u een andere vraag?

    Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

    Startpagina voor ondersteuning
    Warranty icon

    Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
    genieten

    Bekijk ons garantiebeleid
    Refurbishment icon

    Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

    Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
    Parts and accessories

    Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

    Shop onderdelen en accessoires
    Sustainability icon

    Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

    Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

    *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

    U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.