Demonteer, reinig en desinfecteer alle onderdelen van de borstkolf die in contact komen met de borst en moedermelk voordat je de borstkolf voor de eerste keer gebruikt en ook na elk gebruik.

Wees voorzichtig wanneer je het ventiel verwijdert en reinigt. Als dit beschadigd raakt, werkt de borstkolf mogelijk niet meer goed. Reinig het ventiel door het voorzichtig tussen de vingers te wrijven in warm water met een kleine hoeveelheid afwasmiddel. Steek geen voorwerpen in het ventiel, want dan kan het beschadigd raken.

Je kunt ook de montage van de kolf controleren. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn aangesloten en goed zijn afgedicht. Losse of onjuist geïnstalleerde onderdelen verlagen de zuigkracht. Als je de kolf kort na het desinfecteren monteert, wanneer deze nog vochtig is, kan dit de zuigkracht verbeteren.

Als je meerdere Philips Avent-borstkolfproducten hebt, zorg er dan voor dat je de onderdelen niet door elkaar haalt of onderdelen van andere merken gebruikt.

Ga voor meer informatie over het juist monteren van de kolf naar philips.com/support en zoek je product en op 'In elkaar zetten' of raadpleeg de online gebruikershandleiding.