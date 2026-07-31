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Alle series

  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel

i9000 Prestige UltraWet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro

XP9405/11

4.4
| (841) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

3 Prijzen

Langdurig glad, ongekend comfortabel
Ervaar ons beste scheerapparaat voor een langdurig glad en ongekend comfortabel scheerresultaat, tot op -0,08 mm van de huid. Dankzij de compactere en flexibele scheerkop van de Philips i9000 Prestige Ultra scheer je ook glad op lastig bereikbare plekken zoals onder de neus en in de hals. Krijg realtime feedback via de lichtring, zodat je precies weet wanneer je te hard of te zacht drukt en of je de juiste scheerbewegingen maakt. Dit zorgt voor optimale scheerresultaten en minimaliseert huidirritatie. Personaliseer je scheerbeurt en jouw gewenste modus.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

met SkinIQ Pro-technologie

Langdurig glad, ongekend comfortabel

  • Triple Action Lift & Cut-technologie

  • NanoTech Dual Precision-mesjes

  • 360° draaibaar precisiescheerhoofd

  • Actieve begeleiding voor druk en beweging

  • 7 jaar garantie****

Ons gladste scheerresultaat, tot op -0,08 mm van de huid

Ons gladste scheerresultaat, tot op -0,08 mm van de huid

Ervaar een ultiem gladde scheerbeurt dankzij het Triple Action Lift & Cut-systeem, waardoor haartjes worden opgetild voordat ze worden afgeschoren tot op -0,08 mm van de huid.

Scheer ook glad op lastig bereikbare plekken

Scheer ook glad op lastig bereikbare plekken

De nieuwe, compactere en flexibele scheerkop volgt de contouren van je gezicht met 20% meer precisie*, ook onder de neus en in de hals.

Efficiënt bij elke beweging

Efficiënt bij elke beweging

Precisie bij elke beweging, met 8 miljoen scheerbewegingen per minuut. Voor een ultiem gladde scheerbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

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Recensies

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4.4

van 5

841

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

31/07/2026

België

België

Geverifieerde koper

Modern, geavanceerd en zeer doeltreffend

Het is een geweldig complete scheertoestel. De beste die ik ooit gehad heb en heb. Ik heb die ook gekocht omdat er een cashback was van €100 maar dit heb ik tot op heden nog niet ontvangen

Voordelen

Modern, geavanceerd, steun om te scheren dankzij leds

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-15

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-15

26/07/2026

België

België

Geverifieerde koper

Philips i9000 (met UV-oplaadcase) — Review

Ik heb de Philips i9000 gekocht met één simpel doel voor ogen: snel en zonder gedoe geschoren zijn. Geen tijd verliezen met scheerschuim, mesjes en nascheersbalsem, gewoon het apparaat pakken en binnen een paar minuten klaar zijn. Na een tijdje gebruik kan ik zeggen dat hij dat doel niet alleen haalt, maar overtreft. Scheerresultaat: net zo glad als een mesje Wat me het meest verrast heeft, is hoe glad de i9000 scheert. Ik had van elektrische scheerapparaten nooit hetzelfde resultaat verwacht als van een mesje, maar dit toestel bewijst het tegendeel. De scheerkoppen volgen de contouren van je gezicht en hals nauwkeurig, waardoor ook lastige plekjes onder de kaaklijn en rond de hals netjes worden meegenomen. Het eindresultaat voelt echt zo glad aan als na een scheerbeurt met een mesje, zonder dat ik daarvoor water, schuim of meerdere passages nodig heb. Geen irritatie, geen last van de huid Minstens zo belangrijk als het scheerresultaat is hoe mijn huid erop reageert, en daar scoort de i9000 uitstekend. Ik heb geen last van brandende of geïrriteerde huid na het scheren, iets wat met andere apparaten wel eens voorkwam. Blijkbaar hebben ze bij Philips met dit model echt werk gemaakt van het comfort tijdens het scheren, niet alleen van het resultaat. Het voelt aan alsof elektrisch scheren hiermee het hoogst haalbare niveau heeft bereikt: een messcherp resultaat, zonder de nadelen die je normaal met een mesje of een minder verfijnd scheerapparaat associeert. De UV-oplaadcase: altijd klaar voor gebruik Een detail dat in het dagelijks gebruik echt het verschil maakt, is de UV-oplaadcase. Zodra ik het scheerapparaat na gebruik opberg, zorgt de case ervoor dat hij weer wordt opgeladen. Het resultaat: ik hoef nooit meer na te denken over of het toestel wel genoeg batterij heeft, hij staat altijd klaar. Dat lijkt een klein detail, maar in de praktijk is het precies het soort gemak dat ervoor zorgt dat je nooit meer voor een verrassing komt te staan. Conclusie De Philips i9000 met UV-oplaadcase is een uitstekend toestel voor wie snel en moeiteloos geschoren wil zijn, zonder in te leveren op resultaat of huidcomfort. Het scheert minstens zo glad als een mesje, veroorzaakt geen irritatie en dankzij de oplaadcase is hij altijd gebruiksklaar. Een geweldig toestel dat ik zonder twijfel aanraad.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9404/46R1 Refurbished Wet&Dry elektrisch scheerapparaat

Date of Use 2026-06-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9404/46R1 Refurbished Wet&Dry elektrisch scheerapparaat

Date of Use 2026-06-01

23/07/2026

België

België

Geverifieerde koper

Het product is boven mijn verwachting

Heel tevreden, boven mijn verwachting. Nog wel een proberen met gel, dit had ik nog niet getest

Voordelen

beter dag met een Gilette

Nadelen

nog geen gevonden

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-14

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-14

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. vs. vorig Philips S9000-model

  2. vergeleken met voorganger

  3. vergeleken met coating zonder parels

  4. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop