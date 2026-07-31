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Triple Action Lift & Cut-technologie
NanoTech Dual Precision-mesjes
360° draaibaar precisiescheerhoofd
Actieve begeleiding voor druk en beweging
7 jaar garantie****
Ervaar een ultiem gladde scheerbeurt dankzij het Triple Action Lift & Cut-systeem, waardoor haartjes worden opgetild voordat ze worden afgeschoren tot op -0,08 mm van de huid.
De nieuwe, compactere en flexibele scheerkop volgt de contouren van je gezicht met 20% meer precisie*, ook onder de neus en in de hals.
Precisie bij elke beweging, met 8 miljoen scheerbewegingen per minuut. Voor een ultiem gladde scheerbeurt.
Prijzen
4.4
van 5
841
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Landyman
31/07/2026
België
Geverifieerde koper
Modern, geavanceerd en zeer doeltreffend
Het is een geweldig complete scheertoestel. De beste die ik ooit gehad heb en heb. Ik heb die ook gekocht omdat er een cashback was van €100 maar dit heb ik tot op heden nog niet ontvangen
Voordelen
Modern, geavanceerd, steun om te scheren dankzij leds
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-15
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-15
Mr. Whoopie
26/07/2026
België
Geverifieerde koper
Philips i9000 (met UV-oplaadcase) — Review
Ik heb de Philips i9000 gekocht met één simpel doel voor ogen: snel en zonder gedoe geschoren zijn. Geen tijd verliezen met scheerschuim, mesjes en nascheersbalsem, gewoon het apparaat pakken en binnen een paar minuten klaar zijn. Na een tijdje gebruik kan ik zeggen dat hij dat doel niet alleen haalt, maar overtreft. Scheerresultaat: net zo glad als een mesje Wat me het meest verrast heeft, is hoe glad de i9000 scheert. Ik had van elektrische scheerapparaten nooit hetzelfde resultaat verwacht als van een mesje, maar dit toestel bewijst het tegendeel. De scheerkoppen volgen de contouren van je gezicht en hals nauwkeurig, waardoor ook lastige plekjes onder de kaaklijn en rond de hals netjes worden meegenomen. Het eindresultaat voelt echt zo glad aan als na een scheerbeurt met een mesje, zonder dat ik daarvoor water, schuim of meerdere passages nodig heb. Geen irritatie, geen last van de huid Minstens zo belangrijk als het scheerresultaat is hoe mijn huid erop reageert, en daar scoort de i9000 uitstekend. Ik heb geen last van brandende of geïrriteerde huid na het scheren, iets wat met andere apparaten wel eens voorkwam. Blijkbaar hebben ze bij Philips met dit model echt werk gemaakt van het comfort tijdens het scheren, niet alleen van het resultaat. Het voelt aan alsof elektrisch scheren hiermee het hoogst haalbare niveau heeft bereikt: een messcherp resultaat, zonder de nadelen die je normaal met een mesje of een minder verfijnd scheerapparaat associeert. De UV-oplaadcase: altijd klaar voor gebruik Een detail dat in het dagelijks gebruik echt het verschil maakt, is de UV-oplaadcase. Zodra ik het scheerapparaat na gebruik opberg, zorgt de case ervoor dat hij weer wordt opgeladen. Het resultaat: ik hoef nooit meer na te denken over of het toestel wel genoeg batterij heeft, hij staat altijd klaar. Dat lijkt een klein detail, maar in de praktijk is het precies het soort gemak dat ervoor zorgt dat je nooit meer voor een verrassing komt te staan. Conclusie De Philips i9000 met UV-oplaadcase is een uitstekend toestel voor wie snel en moeiteloos geschoren wil zijn, zonder in te leveren op resultaat of huidcomfort. Het scheert minstens zo glad als een mesje, veroorzaakt geen irritatie en dankzij de oplaadcase is hij altijd gebruiksklaar. Een geweldig toestel dat ik zonder twijfel aanraad.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9404/46R1 Refurbished Wet&Dry elektrisch scheerapparaat
Date of Use 2026-06-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9404/46R1 Refurbished Wet&Dry elektrisch scheerapparaat
Date of Use 2026-06-01
Glenn 1974
23/07/2026
België
Geverifieerde koper
Het product is boven mijn verwachting
Heel tevreden, boven mijn verwachting. Nog wel een proberen met gel, dit had ik nog niet getest
Voordelen
beter dag met een Gilette
Nadelen
nog geen gevonden
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-14
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-14
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
vs. vorig Philips S9000-model
vergeleken met voorganger
vergeleken met coating zonder parels
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop