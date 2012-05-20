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Niet meer leverbaar

StreamiumDraadloos Music Center en Music Station

WACS7000/12

3.2

| (17) Reviews & awards

Al uw muziek in elke kamer

Sla al uw muziek op de harde schijf (80 GB) op en geniet van draadloos streamen vanaf het Center naar het Station. Ervaar supersnel kopiëren vanaf de CD. Ook kunt u uw GoGear of iPod afspelen via het optionele 2-in-1-station.

Bekijk alle voordelen

Totaal muzikaal genot en totale muzikale vrijheid

Al uw muziek in elke kamer

Draadloze streaming tussen Music Center en Music Station(s)

Draadloze streaming tussen Music Center en Music Station(s)

Met draadloze streaming hoeft u geen grote muziekbestanden te downloaden en op uw audioapparaat op te slaan. In plaats daarvan kunt u direct naar uw favoriete nummers luisteren, omdat de muziek tegelijk naar alle Music Stations wordt gestreamd. Neem uw muziek mee van de ene kamer naar de andere met Music Follows Me zonder dat u een nummer opnieuw hoeft te zoeken en af te spelen. Music Broadcast speelt gelijktijdig via het Center uw favoriete muziek af op alle Stations. Met My Room, My Music kan iedereen in uw gezin muziek uit de opgeslagen verzameling kiezen en daar in elke kamer met een Wireless Music Center of Station van genieten.

Harde schijf van 80 GB om maximaal 1500 CD's op te slaan en af te spelen

Harde schijf van 80 GB om maximaal 1500 CD's op te slaan en af te spelen

De harde schijf van 80 GB biedt u een grote capaciteit om uw digitale muziekbestanden op te slaan. Er is ruimte voor maximaal 1500 audio-CD's. Zo bespaart u ruimte, kunt u uw muziekcollectie slim beheren en hebt u eenvoudig toegang tot uw muziek - dit alles op één plaats.

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.2

van 5

17

Reviews & awards

20/05/2012

België

België

heel goede eigenschappen

Prima met de mogelijkheden die het toestel aanbied.Leuk met de internet mogelijkheden en de hard disk die het mogelijk maakt om je eigen afspeellijsten te maken.Kortom een aanrader

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Draadloos Music Center en Music Station

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Draadloos Music Center en Music Station

13/06/2013

Nederland

Nederland

uitstekend product

Voldoet volledig aan de verwachtingen, onthaard als de beste.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Wireless Music Center&Station

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Wireless Music Center&Station

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Having had this stereo for about 4 years now it has never put a foot wrong and is compact and very easy to use. The sound quality is excellent.

The Streamium Stereo is very easy to use and is compact. The sound quality is excellent and the remote controls very straight forward and easy to use. I have never had any issues with it in the 4 years I have owned it and would thoroughly recommend it to anyone. It has also brought some really good comments from Friends and Relatives who have been at parties and heard it for themselves. Excellent for barbeques in the garden as well as the satellite units are very compact!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Wireless Music Centre&Station

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Wireless Music Centre&Station

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