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TX2BK Oortelefoon met microfoon
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
TX2BK/00
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Alles (3)
Ik krijg een kleine elektrische schok van de Philips-oortelefoon.
Tips voor beter onderhoud van de Philips hoofdtelefoon.
Hoe kan ik mijn Philips-hoofdtelefoon schoonmaken?