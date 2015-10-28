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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus verbonden met wat u belangrijk vindt.
Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.
De lichtgewicht messing ring vermindert trillingen om te zorgen voor een helder, nauwkeurig geluid.
4.4
van 5
11
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Yoshimitsu
28/10/2015
Nederland
Zeer goede Bluetooth oordopjes!
Geluidskwaliteit is heel goed. De bass is ook prima te noemen. Niet te zacht, niet te overdreven. Design vind ik zeer mooi. De platte kabel is ook mooi en prettig. Lange batterijduur. Bluetooth verbinding is goed. Merk zo goed als geen haperingen met mijn telefoon in mijn zak, ook tijdens het fietsen niet. Eigenlijk kan ik geen minpunten bedenken, behalve misschien de prijs. Ik vind het echter het geld zeker waard. Je krijgt er namelijk kwaliteit voor terug en waarschijnlijk zal je er ook heel lang plezier van hebben.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Pod Pakred
07/03/2020
United Kingdom
Geverifieerde koper
High-Res in-ear headphones
This Philips in-ear headphones TX2BK needs to be match with rubber ear-bud when listening. This product has excellent in high frequencies details though in low level background but If mismatch with rubber-bud you can’t hear low bass frequencies. I found that all 3 sets of buds in the package mismatch with my ears so I solved this problem with my old buds from “beat” and the music comes excellent. The sound of this product is almost flat, it can control mid-range in flat while showing details in high frequencies. I love ❤️ this product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BK In-ear headphones with mic
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BK In-ear headphones with mic
icet
23/12/2018
United Kingdom
Excellent earbuds, best so far
I have been using these earbuds for 2 years now. I have no negative feedback. The cable is intact. AUdio quality is superb. Connector is intact. Perfect wired earbuds so far.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BK In-ear headphones with mic
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BK In-ear headphones with mic