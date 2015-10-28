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Niet meer leverbaar

TX2BK Oortelefoon met microfoon

TX2BK/00

4.4
| (11) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
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Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken

Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken

Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus verbonden met wat u belangrijk vindt.

Kies uit 3 paar caps voor de perfecte pasvorm

Kies uit 3 paar caps voor de perfecte pasvorm

Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.

Messing ring vermindert trillingen voor een helderder geluid

De lichtgewicht messing ring vermindert trillingen om te zorgen voor een helder, nauwkeurig geluid.

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Recensies

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4.4

van 5

11

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2

28/10/2015

Nederland

Nederland

Zeer goede Bluetooth oordopjes!

Geluidskwaliteit is heel goed. De bass is ook prima te noemen. Niet te zacht, niet te overdreven. Design vind ik zeer mooi. De platte kabel is ook mooi en prettig. Lange batterijduur. Bluetooth verbinding is goed. Merk zo goed als geen haperingen met mijn telefoon in mijn zak, ook tijdens het fietsen niet. Eigenlijk kan ik geen minpunten bedenken, behalve misschien de prijs. Ik vind het echter het geld zeker waard. Je krijgt er namelijk kwaliteit voor terug en waarschijnlijk zal je er ook heel lang plezier van hebben.

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Deze review is gemaakt voor TX2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

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Deze review is gemaakt voor TX2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

07/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

High-Res in-ear headphones

This Philips in-ear headphones TX2BK needs to be match with rubber ear-bud when listening. This product has excellent in high frequencies details though in low level background but If mismatch with rubber-bud you can’t hear low bass frequencies. I found that all 3 sets of buds in the package mismatch with my ears so I solved this problem with my old buds from “beat” and the music comes excellent. The sound of this product is almost flat, it can control mid-range in flat while showing details in high frequencies. I love ❤️ this product.

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Deze review is gemaakt voor TX2BK In-ear headphones with mic

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TX2BK In-ear headphones with mic

23/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellent earbuds, best so far

I have been using these earbuds for 2 years now. I have no negative feedback. The cable is intact. AUdio quality is superb. Connector is intact. Perfect wired earbuds so far.

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Deze review is gemaakt voor TX2BK In-ear headphones with mic

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TX2BK In-ear headphones with mic

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