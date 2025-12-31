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Hoofdtelefoons met microfoon

TAUH201BK/00

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart
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Creëer uw eigen omgeving. Deze on-ear-hoofdtelefoon biedt een helder geluid en een krachtige bas. De hoofdband is zo licht dat u hem nauwelijks voelt. De platte kabel raakt niet in de knoop. De oorschelpen zijn zacht en opvouwbaar, zodat u ze kunt oppakken en meenemen
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  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Ademende oorkussens

  • Compact opvouwbaar

Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis

De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.

Akoestische neodymium-luidsprekerdrivers van 32 mm voor een kraakhelder geluid en een krachtige bas.

De akoestische neodymium-drivers van 32 mm zorgen voor een kraakhelder geluid en een krachtige bas.

Ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking voor helder geluid.

De ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking houdt het geluid helder wanneer u wilt praten.

Technische specificaties

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