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TAUH201BK/00
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Ademende oorkussens
Compact opvouwbaar
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.
De akoestische neodymium-drivers van 32 mm zorgen voor een kraakhelder geluid en een krachtige bas.
De ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking houdt het geluid helder wanneer u wilt praten.
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