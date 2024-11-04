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  • Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme
  • Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme
  • Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme
  • Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme
  • Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme
  • Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme
  • Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme
  • Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme
  • Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme
  • Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme
  • Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme
  • Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme
  • Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme
  • Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme

Niet meer leverbaar

True wireless oordopjes

TAT3508WT/00

3.2
| (12) Reviews & awards
Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme
Atijd actief! Deze true wireless-oortjes met noise canceling (ruisonderdrukking) klinken geweldig en verminderen windruis. U kunt helemaal opgaan in de muziek en onderweg genieten van heldere gesprekken. Plaats het oplaadetui in uw zak en u bent klaar voor de dag.
Bekijk alle voordelen

Van muziek tot gesprekken, geniet van het ritme

  • Natuurlijk geluid

  • Ruisonderdrukking

  • Heldere gesprekken onderweg

  • Bluetooth LE-audio*

Luister altijd naar muziek. Noise Canceling

Luister altijd naar muziek. Noise Canceling

Ruisonderdrukking vermindert externe ruis, inclusief wind, zodat u zich kunt focussen op muziek of gesprekken. Laat de functie op automatisch staan of gebruik de Philips-app voor hoofdtelefoons om deze aan te passen. Wilt u beter horen wat er om u heen gebeurt? Tik op een oordopje om de Bewustzijnsmodus te activeren.

Heldere gesprekken onderweg. Alleen u wordt gehoord, niet het omgevingsgeluid.

Heldere gesprekken onderweg. Alleen u wordt gehoord, niet het omgevingsgeluid.

Wanneer u in gesprek bent, vangt een speciale microfoon het geluid van uw stem op, terwijl een AI-algoritme achtergrondgeluid verwijdert. De persoon met wie u spreekt hoort u en niet het verkeer of de gesprekken van mensen naast u!

Betere connectiviteit en geluid. De nieuwe generatie Bluetooth*

Betere connectiviteit en geluid. De nieuwe generatie Bluetooth*

Deze oordopjes werken met apparaten die Bluetooth LE-audio en LC3-codec ondersteunen, zodat u een stabielere verbinding en merkbaar beter geluid hebt. Het geluid wordt niet minder als u muziek streamt of belt in een drukke omgeving, en er is vrijwel geen vertraging als u films kijkt of games speelt.

Technische specificaties

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Recensies

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3.2

van 5

12

Reviews & awards

04/11/2024

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Top Produkt

Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor

Voordelen

Tolles Tragegefühl

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

25/06/2024

Suisse

Suisse

Geverifieerde koper

Sehr guter ton

Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .

Voordelen

Lange Akkudauer , guter klang

Nadelen

keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

26/12/2024

Danmark

Danmark

Geverifieerde koper

Opfylder mine krav

Bedre lyd end forventet, så glad for produktet og bruger det både til musik og lydbøger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT3508BK Ægte trådløse hovedtelefoner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT3508BK Ægte trådløse hovedtelefoner

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Er is een software-update vereist. U ontvangt een melding van de Philips Headphones-app wanneer de nieuwste softwareversie beschikbaar is.