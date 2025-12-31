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TAT1300LB/00
Verkrijgbaar in
Kleine oordopjes. Waar voor je geld
Natuurlijk geluid. Dynamische bas
Oplaadetui in zakformaat
Comfortabele SecureFit-oordopjes
SecureFit-oordopjes met structuur zorgen voor een pasvorm die lichter en comfortabeler aanvoelt, met een goede afsluiting voor nog beter geluid. Met functies als Dynamic Bass kun je genieten van de volle kracht van je favoriete muziek, zelfs als je rustig luistert.
Dankzij compatibiliteit met de nieuwste Bluetooth® 6.0 apparaten kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen en kun je twee apparaten tegelijkertijd aansluiten. Microsoft Swift Pair wordt ook ondersteund.
Het kleine oplaadetui past gemakkelijk in een zak of je kunt een riem aan het gat voor het koordje* bevestigen en het etui aan je tas of riemlus hangen. De mono-modus betekent dat je een van beide oortjes kunt gebruiken terwijl het andere oortje wordt opgeladen.
Recensies
Het koordje wordt niet meegeleverd in de verpakking.