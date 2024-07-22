Klassiek ontwerp, goede ontvangst, eenvoudig afstemmen

Met analoge afstemming vindt u eenvoudig de gewenste zenders op deze draagbare FM/AM-radio. Draai aan het wiel aan de zijkant van de radio en het grote, heldere venster geeft aan op welke frequentie er is afgestemd. Als het signaal sterk is, gaat er een LED-indicator branden.