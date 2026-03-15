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Draadloze open-ear oortjes
Met oorhaakje
Tot 28 uur afspeeltijd
Bluetooth multipoint
Deze open-ear oordopjes klikken eenvoudig maar stevig op het buitenoor. Voor optimaal comfort kan de klemkracht worden ingesteld via de flexibele clip. Precisie-luchtgeleiders sturen het geluid uw gehoorgang in zonder het te verzegelen, zodat je ook hoort wat er in je directe omgeving gebeurt.
Na volledig opladen kan je 7 uur afspelen en 21 uur extra met het oplaaddoosje. Als je een snelle boost nodig hebt, doe je de oortjes 15 minuten in het doosje voor een extra uur. Het duurt 2 uur om de oortjes volledig op te laden en dankzij de mono-modus kan je één oortje gebruiken terwijl de ander oplaadt.
Geavanceerde Bluetooth-connectiviteit biedt een stabielere verbinding voor naadloos streamen en je kunt verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten tegelijk. Geniet van je afspeellijst of luister ononderbroken naar je favoriete podcast zonder vervelende onderbreking van het geluid.
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Dominus1973
15/03/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten
Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!
Voordelen
Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid
Nadelen
Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes
Sestante44
21/01/2026
Italia
Geverifieerde koper
Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles
si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear