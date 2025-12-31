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  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Nieuw

Moving SoundTrue wireless koptelefoon (oordopjes)

TAMS3BK/00

Verkrijgbaar in

Black
Black
Yellow
Yellow
The Buds
De kleuren knallen eruit. De muziek slaat aan. Met hun opvallende uiterlijk en relaxte vibe houden The Buds elke beat vast met warm en gedetailleerd geluid terwijl je het ronde slimme oplaadetui gewoon in je zak hebt. Jouw moment, jouw afspeellijst, jouw tempo.
Bekijk alle voordelen

The Buds

  • Verbluffend geluid. Retro looks

  • Slimme oplaadetui

  • Adaptieve ruisonderdrukking

  • Tot 42 uur afspeeltijd

Kom in de zone dankzij adaptieve ruisonderdrukking

Kom in de zone dankzij adaptieve ruisonderdrukking

Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met de Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.

Blijf in de flow met het ronde, slimme oplaadetui

Blijf in de flow met het ronde, slimme oplaadetui

Dit slimme etui doet meer dan alleen opladen: je kunt er ook oproepen mee beheren, afspelen, de ruisonderdrukking en Auracast™ bedienen of de lofi-geluidsmodus activeren. Het kan je zelfs helpen bij het maken van foto's door de camera op het gekoppelde apparaat op afstand te activeren. Met de selecteerbare vinyl-, tape- en versterkeranimaties kun je het uiterlijk van het 1,47-inch kleurentouchscreen aanpassen.

Geniet langer van de vibe met tot 42 uur afspeeltijd

Geniet langer van de vibe met tot 42 uur afspeeltijd

Met ruisonderdrukking uitgeschakeld, krijg je 10 uur afspeeltijd na volledig opladen en een extra 32 uur als je het slimme oplaadetui gebruikt (met ruisonderdrukking ingeschakeld, krijg je 7 uur afspeeltijd en een extra 23 uur als je het oplaadetui gebruikt). Voor een snelle boost laad je hem 15 minuten op voor 3 extra uren. Het etui zelf kan worden opgeladen via USB-C.

Technische specificaties

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