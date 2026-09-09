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De Ringo Duo
Ultralichte hoofdtelefoon met een iconisch jaren 80-design en een opvallend modern geluid. Je kunt hem draadloos of bedraad gebruiken en hij wordt geleverd met zwarte, gele en oranje oorkussens voor een maximale retro-uitstraling.
Opvallend geluid. Retro-uitstraling
Draadloos of bedraad luisteren
Tot 26 uur afspeeltijd
USB-C-kabel inbegrepen
De look zegt retro. Het geluid zegt nu. Met hun speciaal afgestelde drivers van 40 mm biedt deze on-earhoofdtelefoon een warm geluid met rijke bassen en heldere stemmen. Luister draadloos of gebruik de meegeleverde USB-C-kabel voor een bekabelde luisterervaring.
De Ringo Duo-hoofdtelefoon weegt slechts 80 g en de vederlichte hoofdband is eenvoudig verstelbaar voor de perfecte pasvorm. Je krijgt drie sets extra oorkussens in zwart, geel en oranje, zodat je naar hartenlust kunt combineren.
Met een volledige laadbeurt krijg je tot 26 uur afspeeltijd. Volledig opladen duurt 2 uur via USB-C. Heb je snel wat extra batterij nodig? Laad deze on-ear-hoofdtelefoon dan slechts 15 minuten op voor 6 uur extra afspeeltijd.
Prijzen
4.9
van 5
40
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
LisanneV
09/09/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Geweldige koptelefoon
Hele fijne lichtgewicht koptelefoon. The philips Ringo Duo is een leuk, kleurijk design. Je kan 3 verschillende kleuren oordoppen erop doen; oranje, geel en zwart. Leuk om bij je outfit te matchen. De koptelefoon kan je via Bluetooth verbinden aan je telefoon. Maar je kan hem ook met het kleurijke mintgroene kabeltje gebruiken. Handig daarbij is dat het een microfoontje heeft. De koptelefoon zelf is ook nog een makkelijk van grote te verstellen door hem in en uit te schuiven. De kwaliteit van het geluid is super goed. Goede prijs-kwaliteit verhouding.
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS1BK Draadloze on-ear-koptelefoon
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS1BK Draadloze on-ear-koptelefoon
AideB
05/09/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Retro look, luxery feel
Een leuke retro vormgeving die mij meteen deed denken aan de koptelefoon van mijn eerste walkman. De look mag dan retro zijn maar het geluid is dat niet. Goed helder geluid zonder ruis. De koptelefoon is licht en draagt daardoor aangenaam. Het opladen gaat snel en gemakkelijk door de usb-c lader (bijgeleverd). Ik ben dol op deze koptelefoon en ga nog heel veel uren plezier ervan hebben tijdens het sporten en rondom het huis.
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS1BK Draadloze on-ear-koptelefoon
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS1BK Draadloze on-ear-koptelefoon
MuhamadH
04/09/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Ik ben tevreden 😊
Hele fijne Philips-Koptelefoon 🎧 het geluid is helder en mooi en hij zit comfortabel goede kwaliteit voor een mooie prijs . Zeker een aanrader
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS1YL Draadloze on-ear-koptelefoon
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS1YL Draadloze on-ear-koptelefoon