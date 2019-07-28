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Niet meer leverbaar
TAKH101PK/00
Ertegenaan!
Laat ze kijken, luisteren of spelen met de on-ear-hoofdtelefoon die hun oren niet beschadigt. Deze kleurrijke hoofdtelefoon is comfortabel en beperkt tot 85 dB. Kinderen kunnen veilig genieten van hun schermtijd of hun favoriete muziek.
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.
Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om jonge oren te beschermen en beschikt over akoestische drivers van 32 mm die zijn beperkt tot 85 dB. U hoeft zich geen zorgen te maken, omdat u er zeker van kunt zijn dat uw kinderen veilig van hun muziek, video's en games genieten.
Deze on-ear-hoofdtelefoon voor kinderen kan naar binnen worden geklapt, waardoor een compacte bundel ontstaat. Ideaal als u deze in een jaszak of tas wilt stoppen.
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