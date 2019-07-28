Akoestische drivers van 32 mm. Helder geluid

Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om jonge oren te beschermen en beschikt over akoestische drivers van 32 mm die zijn beperkt tot 85 dB. U hoeft zich geen zorgen te maken, omdat u er zeker van kunt zijn dat uw kinderen veilig van hun muziek, video's en games genieten.