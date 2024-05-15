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TAK4206PK/00
Licht en opvallend
Ze fleuren hun eigen stijl op met deze sterke, flexibele on-ear-koptelefoons! Er zit kleurrijke verlichting in de panelen in de oorschelpen en het maximale volume is 85 dB. Ouders kunnen het volume en de speeltijd beheren via de Philips Headphones-app.
Draadloze on-ear-koptelefoon
Verlichte oorschelpen
Ouderlijk toezicht via app
Volume beperkt tot 85 dB
Kinderen zullen deze draadloze on-ear-koptelefoon geweldig vinden, of ze nu onderweg zijn, achter een scherm zitten of huiswerk maken! Ze krijgen 28 uur afspeeltijd na één keer opladen, en volledig opladen duurt 2 uur. Een snelle boost van 15 minuten zorgt voor 2 uur extra afspeeltijd.
Deze koptelefoon is speciaal ontworpen om jonge oren te beschermen en beschikt over akoestische drivers van 32 mm die zijn beperkt tot 85 dB. Ouders kunnen een maximaal volume en limieten voor de speeltijd instellen in de Philips Headphones-app. U kunt ontspannen terwijl zij genieten.
De oorschelpen hebben panelen die oplichten voor een extra funky stijl. U kunt kiezen uit vier varianten: rood, groen, blauw of een combinatie van alle drie! Druk gewoon op de knop op de oorschelp om door de lichtopties te bladeren.
3.6
van 5
20
Reviews & awards
15/05/2024
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
Excellent sound quality and kids friendly
[Employee of philipsglobal] I have used it for more than 3 years and have no complaints.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Datum gebruik 2022-05-15
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Datum gebruik 2022-05-15
Hannie11
13/12/2023
Nederland
Fijne koptelefoon voor kinderen - veilig
Ik vind deze koptelefoon prima te verbinden met bluetooth en ideaal voor kinderen. Het volume is gelimiteerd en dus veilig voor de oren.
Voordelen
Veilig, prima geluid
Deze review is gemaakt voor TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Datum gebruik 2022-11-13
Deze review is gemaakt voor TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Datum gebruik 2022-11-13
Maverick19
13/07/2022
Deutschland
Verdienter Testsieger
Auf der Suche nach einem Kinderkopfhörer für unseren Adam habe ich im Internet den Test von dem Philips gelesen. Unter 40 Kopfhörern wurde er zum Testsieger gewählt, weil er bequem und gut zu Kinderohren ist und weil er einen tollen Sound hat. All diese Punkte kann ich nur bestätigen und somit den TAK4206 als Kauftipp bewerten.
Voordelen
Sound, Safety, Komfort
Nadelen
Keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAK4206BL Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Datum gebruik 2022-06-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAK4206BL Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder
Datum gebruik 2022-06-13
Volume beperkt tot < 85 dB conform de norm EN 50332 voor veilig luisteren.
De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.