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Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

TAK4206BL/00

3.6

| (20) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Blauw
Blauw
Roze
Roze

Licht en opvallend

Ze fleuren hun eigen stijl op met deze sterke, flexibele on-ear-koptelefoons! Er zit kleurrijke verlichting in de panelen in de oorschelpen en het maximale volume is 85 dB. Ouders kunnen het volume en de speeltijd beheren via de Philips Headphones-app.

Bekijk alle voordelen

Licht en opvallend

  • Draadloze on-ear-koptelefoon

  • Verlichte oorschelpen

  • Ouderlijk toezicht via app

  • Volume beperkt tot 85 dB

Geen kabels, geen wirwar. 28 uur afspeeltijd

Geen kabels, geen wirwar. 28 uur afspeeltijd

Kinderen zullen deze draadloze on-ear-koptelefoon geweldig vinden, of ze nu onderweg zijn, achter een scherm zitten of huiswerk maken! Ze krijgen 28 uur afspeeltijd na één keer opladen, en volledig opladen duurt 2 uur. Een snelle boost van 15 minuten zorgt voor 2 uur extra afspeeltijd.

Altijd veilig, altijd leuk. Beveiligingsniveaus voor kinderen

Altijd veilig, altijd leuk. Beveiligingsniveaus voor kinderen

Deze koptelefoon is speciaal ontworpen om jonge oren te beschermen en beschikt over akoestische drivers van 32 mm die zijn beperkt tot 85 dB. Ouders kunnen een maximaal volume en limieten voor de speeltijd instellen in de Philips Headphones-app. U kunt ontspannen terwijl zij genieten.

Funky, kleurrijk verlichte panelen in de oorschelpen

Funky, kleurrijk verlichte panelen in de oorschelpen

De oorschelpen hebben panelen die oplichten voor een extra funky stijl. U kunt kiezen uit vier varianten: rood, groen, blauw of een combinatie van alle drie! Druk gewoon op de knop op de oorschelp om door de lichtopties te bladeren.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

20

Reviews & awards

15/05/2024

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

Excellent sound quality and kids friendly

[Employee of philipsglobal] I have used it for more than 3 years and have no complaints.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Datum gebruik 2022-05-15

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Datum gebruik 2022-05-15

13/12/2023

Nederland

Nederland

Fijne koptelefoon voor kinderen - veilig

Ik vind deze koptelefoon prima te verbinden met bluetooth en ideaal voor kinderen. Het volume is gelimiteerd en dus veilig voor de oren.

Voordelen

Veilig, prima geluid

Deze review is gemaakt voor TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Datum gebruik 2022-11-13

Deze review is gemaakt voor TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Datum gebruik 2022-11-13

13/07/2022

Deutschland

Deutschland

Verdienter Testsieger

Auf der Suche nach einem Kinderkopfhörer für unseren Adam habe ich im Internet den Test von dem Philips gelesen. Unter 40 Kopfhörern wurde er zum Testsieger gewählt, weil er bequem und gut zu Kinderohren ist und weil er einen tollen Sound hat. All diese Punkte kann ich nur bestätigen und somit den TAK4206 als Kauftipp bewerten.

Voordelen

Sound, Safety, Komfort

Nadelen

Keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAK4206BL Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Datum gebruik 2022-06-13

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAK4206BL Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Datum gebruik 2022-06-13

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Volume beperkt tot < 85 dB conform de norm EN 50332 voor veilig luisteren.

  2. De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.