Voor mijn dochter (7 jaar) zocht ik een veilige en comfortabele draadloze koptelefoon, en we kwamen uit bij deze van Philips. Na een paar weken gebruik zijn we allebei best tevreden. Pluspunten: Volume-beperking: Het volume kan niet te hard, wat een gerust gevoel geeft. Ze kan dus zelf luisteren zonder dat ik steeds hoef te controleren. Comfortabel: De oorkussens zijn zacht en de hoofdband is licht, dus ze klaagt niet dat hij knelt of zwaar voelt, ook niet na wat langer luisteren. Goede batterijduur: Gaat makkelijk een paar dagen mee bij gemiddeld gebruik (luisteren naar luisterboeken, wat muziek en filmpjes). Draadloos = vrijheid: Ze kan rondlopen, dansen of tekenen zonder gedoe met een kabel. Oplaadkabel in dezelfde kleur; makkelijk te herkennen als de bijbehorende kabel. Heel handig Minpunten: Knopjes zijn wat klein: Het bedienen (pauzeren, volume) vindt ze soms lastig, vooral met kleine handjes. Ik vond het lastig om de eerste keer verbinding te krijgen via Bluetooth, maar dat lag misschien aan mij Een prettige, kindvriendelijke koptelefoon die doet wat hij belooft: veilig, draadloos en comfortabel. Mijn dochter gebruikt hem dagelijks met plezier. Zeker een aanrader voor ouders die op zoek zijn naar een degelijke eerste koptelefoon voor hun kind.