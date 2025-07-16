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4000 seriesDraadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

TAK4200MP/00

4.6

| (24) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Verkrijgbaar in

Blauw
Blauw
Chrystal Teal
Chrystal Teal
Magenta Purple
Magenta Purple
Roze
Roze

Veilig, leuk en reisvriendelijk

Met kleurrijke leds op de oorschelpen en een leuke draadloze functie om audio te delen, is deze koptelefoon gemaakt om kinderen blij te maken. Het volume is beperkt om jonge oren te beschermen en dankzij een speciale reismodus kunnen kinderen ook in lawaaierigere omgevingen veilig luisteren.

Bekijk alle voordelen

Veilig, leuk en reisvriendelijk

  • Draadloze on-ear-koptelefoon

  • Volume beperkt tot 85 dB

  • Ledlampjes. Audio delen

  • Duurzaam en opvouwbaar

Altijd veilig, altijd leuk. Volumebegrenzing voor thuis en op reis*

Altijd veilig, altijd leuk. Volumebegrenzing voor thuis en op reis*

Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om extra veilig te zijn voor jonge oren en is beperkt tot 75 dB voor gebruik thuis of tijdens het studeren. Voor gebruik in rumoerigere omgevingen buitenshuis kunnen ouders de Philips Headphones-app gebruiken om in de reismodus een volumelimiet van 85 dB in te stellen.*

Kindvriendelijk comfort en gebruiksgemak

Kindvriendelijk comfort en gebruiksgemak

Grote ronde bedieningsknoppen aan de onderkant van de oorschelpen zorgen ervoor dat deze koptelefoon gebruiksvriendelijk is voor kinderen. Daarnaast zijn de kleinere oorschelpen met zachte oorschelpkussens extra comfortabel. De zachte hoofdband kan eenvoudig worden aangepast voor de perfecte pasvorm en heeft stippen op de achterkant, zodat kinderen kunnen zien hoe ze de koptelefoon moeten opzetten.

Kleurrijk design met LED-lampjes

Kleurrijk design met LED-lampjes

Deze koptelefoon trekt op de juiste manier de aandacht dankzij de kleurrijke LED-lampjes in de oorschelpen en het veelkleurige design. De LED-lichten kunnen op verschillende kleuren worden ingesteld, wat geweldig is voor kinderen die hun persoonlijke gevoel voor stijl willen uitdrukken.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Prijzen

  • Afbeelding van TPV_PBTAWARD127
  • Afbeelding van TPV_PBTAWARD135

Recensies

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4.6

van 5

24

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

1

16/07/2025

Nederland

Nederland

Goed product, makkelijk te bedienen

Fijne koptelefoon voor onze kinderen. Wij hebben de koptelefoon gekoppeld met een galaxy tab 5 tablet en hij wordt voornamelijk gebruikt op de achterbank als we een langere rit maken. Het koppelen ging erg gemakkelijk en onze kinderen hebben er veel plezier van! Het gebruik gaat gemakkelijk. Er wordt niet te hard geluid afgespeeld en ze kunnen het apparaat zelf bedienen. Het enige wat ik een beetje vervelend vind is dat het lichtje of hij aan of uit staat zo klein is. Hierdoor is de koptelefoon al een keer leeggegaan omdat we niet gezien hadden dat deze aan stond!

Voordelen

Werkt gemakkelijk, goed geluid. Speciaal voor kinderen

Nadelen

Te klein lichtje of hij aan of uit is

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon

Datum gebruik 2024-06-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon

Datum gebruik 2024-06-16

13/07/2025

Nederland

Nederland

Super handige, mooie, bruikbare koptelefoon.

Voor mijn dochter (7 jaar) zocht ik een veilige en comfortabele draadloze koptelefoon, en we kwamen uit bij deze van Philips. Na een paar weken gebruik zijn we allebei best tevreden. Pluspunten: Volume-beperking: Het volume kan niet te hard, wat een gerust gevoel geeft. Ze kan dus zelf luisteren zonder dat ik steeds hoef te controleren. Comfortabel: De oorkussens zijn zacht en de hoofdband is licht, dus ze klaagt niet dat hij knelt of zwaar voelt, ook niet na wat langer luisteren. Goede batterijduur: Gaat makkelijk een paar dagen mee bij gemiddeld gebruik (luisteren naar luisterboeken, wat muziek en filmpjes). Draadloos = vrijheid: Ze kan rondlopen, dansen of tekenen zonder gedoe met een kabel. Oplaadkabel in dezelfde kleur; makkelijk te herkennen als de bijbehorende kabel. Heel handig Minpunten: Knopjes zijn wat klein: Het bedienen (pauzeren, volume) vindt ze soms lastig, vooral met kleine handjes. Ik vond het lastig om de eerste keer verbinding te krijgen via Bluetooth, maar dat lag misschien aan mij Een prettige, kindvriendelijke koptelefoon die doet wat hij belooft: veilig, draadloos en comfortabel. Mijn dochter gebruikt hem dagelijks met plezier. Zeker een aanrader voor ouders die op zoek zijn naar een degelijke eerste koptelefoon voor hun kind.

Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon

Datum gebruik 2024-06-13

Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon

Datum gebruik 2024-06-13

10/07/2025

Nederland

Nederland

Super koptelefoon voor kinderen

Leuke koptelefoon die goed werkt. Zelf vind ik het design ook erg leuk, met lichtjes en kleuren. Kan zowel voor jongens als meiden (vind ik). Werkt gemakkelijk, een knop voor aan/uit en snel te verbinden via bluetooth. Geluid is goed. Zoons van 4 en 6 zijn er erg blij mee!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon

Datum gebruik 2024-06-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon

Datum gebruik 2024-06-10

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Het volume is beperkt tot 75 dB in de normale modus en 85 dB in de reismodus, in overeenstemming met de EN 50332-normen voor veilig luisteren.