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  • Superveilig, superleuk!
  • Superveilig, superleuk!
  • Superveilig, superleuk!
  • Superveilig, superleuk!
  • Superveilig, superleuk!
  • Superveilig, superleuk!
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  • Superveilig, superleuk!
  • Superveilig, superleuk!
  • Superveilig, superleuk!
  • Superveilig, superleuk!
  • Superveilig, superleuk!

2000 seriesOn-ear-kinderkoptelefoon

TAK2000BL/00

4.7
| (23) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Blue
Blue
Chrystal Teal
Chrystal Teal
Magenta Purple
Magenta Purple
Pink
Pink
Superveilig, superleuk!
Laat kinderen uit hun dak gaan met deze kleurrijke, bedrade koptelefoon! De koptelefoon is licht, sterk en heeft een lager volume voor veilig luisteren. Komen er vriendjes langs? Met Audio share kunnen ze hun koptelefoon doorlussen naar een vriendje om samen te luisteren.
Bekijk alle voordelen

Superveilig, superleuk!

  • Bedrade on-ear-koptelefoon

  • Volume beperkt tot 85 dB

  • Aanpasbaar. Audio delen

  • Duurzaam en opvouwbaar

Audio delen voor twee keer zoveel plezier

Een ingebouwde poort voor het delen van audio betekent dat u de koptelefoon kunt doorlussen, zodat kinderen samen vanaf hetzelfde apparaat kunnen luisteren. Sluit simpelweg een standaard koptelefoonkabel van 3,5 mm aan op de poort voor audio delen van deze koptelefoon en steek vervolgens het andere uiteinde van de kabel in de koptelefoonaansluiting van de tweede koptelefoon.

Robuust, duurzaam en opvouwbaar

Deze koptelefoon is gemaakt van duurzame, niet-giftige materialen en bestand tegen dagelijks gebruik door kinderen. Als hij niet wordt gebruikt, kan hij plat worden opgevouwen, zodat hij gemakkelijk in een lade kan worden opgeborgen. U kunt hem ook plat en naar binnen vouwen, waardoor hij als compacte bundel in zakken en tassen past.

Compatibel met de meeste apparaten. Inclusief kabel van 3,5 mm naar USB-C

Deze bedrade koptelefoon kan op apparaten worden aangesloten via USB-C, waardoor hij compatibel is met de meeste laptops, telefoons en tablets. De afneembare USB-C-adapter voor de koptelefoonaansluiting met bevestigde kabel van 3,5 mm wordt meegeleverd.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

23

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

2
1

13/07/2025

Nederland

Nederland

Goeie koptelefoon

Leuke en mooie uitgevoerde koptelefoon, verstelbare hoofdband en draaibare oorkleppen. Buitenkant kan een plaatje in voor de leuk of herkenbaarheid. Plugin heeft een extra stukje voor usb-c of pluginn. Goed geluid en sluit goed aan op het hoofd.

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

13/07/2025

Nederland

Nederland

Zeer geschikt voor kleine kinderoortjes!

Deze kids koptelefoon voldoet aan onze verwachtingen. Het begrenzen is echt een enorm pluspunt, wij merkten toch wel dat onze kinderen het volume soms net even hoger hadden gezet op een onbewaakt moment wat eigenlijk niet de bedoeling was. Het model past prima op kleine oortjes, voor de kids met iets grotere oren op jongen leeftijd is ie te klein. Het is daarnaast ook een handzaam model!

Voordelen

Begrenzen, handzaam model

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

04/07/2025

Nederland

Nederland

Stevige, kindvriendelijke koptelefoon met leuke ex

Waar ik heel blij mee ben is dat het volume is begrensd tot 85 dB, wat het luisteren veilig maakt voor jonge oren. Ook handig is dat je er een tweede koptelefoon op kunt aansluiten, zodat kinderen samen kunnen luisteren. Een leuke extra is dat de oorschelpen gepersonaliseerd kunnen worden met een eigen tekening. Kortom we zijn fan!

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Volume beperkt tot &lt; 85 dB conform de norm EN 50332 voor veilig luisteren.