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  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
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  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
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  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
  • Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!

4000 seriesDraadloze on-ear-koptelefoon

TAH4209BL/00

4
| (47) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Blauw
Blauw
Glanzend wit
Glanzend wit
Roze
Roze
Zwart
Zwart
Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!
Met maximaal 55 uur afspeeltijd kunt u met deze draadloze on-ear-koptelefoon dagen lang luisteren voordat uw weer moet opladen. Geniet van geweldig geluid, Dynamic Bass voor diepere bastonen, zelfs bij lage volumes, en activeer een lage vertragingsinstelling voor video's.
Bekijk alle voordelen

Licht, comfortabel, opvouwbaar en dagenlang luisteren!

  • Lichte on-ear koptelefoon

  • Natuurlijk geluid. Dynamische bas

  • Tot 55 uur afspeeltijd

  • Heldere telefoongesprekken

Zo licht en comfortabel dat u hem urenlang kunt dragen

Zo licht en comfortabel dat u hem urenlang kunt dragen

Deze on-ear-koptelefoon is ontworpen voor dagelijks comfort. De zachte hoofdband is zo licht dat u hem nauwelijks voelt en de zachte oorschelpen kunnen worden gekanteld zodat ze precies goed zitten. De oorschelpen zijn gevuld met memory foam: hoe meer u ze draagt, hoe beter ze zitten.

Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas

Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas

De drivers van 32 mm zorgen voor geweldig geluid en de goede passieve geluidsisolatie dankzij de on-ear-pasvorm. Als u van een goede baslijn houdt, activeert u dynamische bas via de Philips Headphones-app en geniet u van het volle vermogen van uw favoriete muziek, zelfs als u op laag volume luistert.

Tot wel 55 uur afspeeltijd. Opladen via USB-C

Tot wel 55 uur afspeeltijd. Opladen via USB-C

Dankzij een afspeeltijd van tot wel 55 uur kunt u met deze draadloze koptelefoon heel wat afspeellijsten beluisteren. U kunt de koptelefoon in slechts 2 uur volledig opladen via USB-C en na 15 minuten opladen hebt u genoeg stroom om nog eens 2 uur muziek te kunnen afspelen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

47

Reviews & awards

28/09/2024

België

België

Fijne koptelefoon

Deze koptelefoon is echt een geweldige aankoop! Hij is superlicht, en ik merk nauwelijks dat ik hem op heb, zelfs na uren dragen. De memory foam oorschelpen zitten heerlijk en passen zich steeds beter aan. Wat me vooral opvalt, is het geluid: helder en krachtig, zelfs als ik de muziek zacht zet. De dynamische basoptie maakt echt een verschil, vooral bij nummers met een zware beat. De batterijduur is een enorme plus. Ik hoef me geen zorgen te maken dat hij leegraakt, want hij gaat wel een paar dagen mee. Het opladen via USB-C gaat ook lekker snel. Het feit dat de koptelefoon opvouwbaar is, maakt het handig om mee te nemen in mijn tas. Al met al ben ik supertevreden. Hij zit comfortabel, klinkt geweldig en de batterij gaat eindeloos mee! Echt een aanrader!

Voordelen

Lange batterijduur, licht, goed geluid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series TAH4209BK Draadloze on-ear-koptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series TAH4209BK Draadloze on-ear-koptelefoon

02/01/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mijn koptelefoon is Top !

Mijn koptelefoon werkt uitstekend. Ik neem hem overal mee naartoe. Zoals : boodschappen doen. Op reis in het openbaar vervoer naar familie of vrienden. Voor de tv of in bed , maar ook bij het schoonmaken in huis blijft hij het goed doen op diverse plaatsen. Ik had me geen beter cadeau kunnen wensen en ben erg gelukkig met mijn keuze voor dit jaar. Ik gebruik hem vrijwel elke dag weleens. Ik vond het makkelijk om hem aan te sluiten, ook al moet je eerst goed de beschrijving lezen en / of de app installeren voor de mobiele telefoon. Het geluid is erg mooi vindt . Een vol geluid, met heldere hoge tonen en diepe bassen. Een uitstekende hoofdtelefoon dus die ik andere ook kan aanraden. En zo handig om mee te nemen, ondanks zijn formaat. Ik ben er tenslotte alleen maar blij mee !

Voordelen

Makkelijk in het gebruik en om mee te nemen. Fantastisch geluid !

Nadelen

Als je er normaal mee omgaat zijn er eigenlijk geen echte minpunten. Ik ben echter brildrager en dan kan de bovenkant van je oor knel gaan zitten, maar dat is het enige.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series TAH4209WT Draadloze on-ear-koptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series TAH4209WT Draadloze on-ear-koptelefoon

12/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Brilliant sound quality.

Brilliant sound quality for the price and a great colour.

Nadelen

None

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series TAH4209BL On-ear wireless headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series TAH4209BL On-ear wireless headphones

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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