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TAH4000WT/00
Verkrijgbaar in
Natuurlijk geluid. Dynamische bas
Comfortabel on-ear ontwerp
Vervangende onderdelen
Tot 70 uur afspeeltijd
Speciaal afgestemde drivers van 32 mm en Dynamic Bass zorgen samen voor een geweldig geluid met een volle, rijke bas, zelfs bij lage volumes. Als je een film kijkt of gamet, kun je een modus met lage latentie inschakelen in onze bijbehorende app.
Zachte oorschelpen van PU-leer en een zachte verstelbare hoofdband zorgen voor een supercomfortabele pasvorm. Voor de beste akoestische afdichting en optimaal comfort kun je de oorkussens van memory foam vervangen als ze na verloop van tijd slijten. Ook de oplaadbare lithium-ionaccu van de hoofdtelefoon kun je vervangen wanneer deze het einde van zijn levensduur heeft bereikt.
Dankzij compatibiliteit met de nieuwste Bluetooth® 6.0 apparaten kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen en twee apparaten tegelijkertijd aansluiten. Android Fast Pair en Microsoft Swift Pair worden ook ondersteund.
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