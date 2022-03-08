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Niet meer leverbaar
TAE1105PK/00
8,6 mm-drivers voor een krachtige bas
Een vergulde aansluiting
Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm
In-line afstandsbediening
Ook onderweg wilt u natuurlijk graag naar uw favoriete nummers kunnen luisteren. Deze koptelefoon heeft een stevige bas dankzij krachtige neodymium-drivers van 8,6 mm. Ook heeft hij een vergulde aansluiting.
Een akoestische buis met ergonomisch design en verwisselbare rubberen oordopkapjes in drie maten zorgen voor een comfortabele pasvorm in het oor. Geniet van elke seconde van uw favoriete muziek.
Neem een oproep aan en pauzeer uw afspeellijst zonder uw smartphone aan te raken. Superhandig als uw favoriete deel op het punt van beginnen staat.
2.0
van 5
1
Beoordeling
Jsp0102
08/03/2022
France
Tiens à peu près 3 mois
Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup
Deze review is gemaakt voor TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Deze review is gemaakt voor TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires