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  • Gemaakt voor het leven onderweg.
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  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.
  • Gemaakt voor het leven onderweg.

Niet meer leverbaar

FidelioTrue wireless koptelefoons

T1BK/00

4.1
| (34) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

1 Prijs

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart
Gemaakt voor het leven onderweg.
Laat de muziek u raken. Het ruimtelijke, gedetailleerde geluid van deze premium true wireless koptelefoon plaatst u midden in de muziek. Onze beste ruisonderdrukking en een veilige, comfortabele pasvorm zorgen overal voor een meeslepende luisterervaring.
Bekijk alle voordelen

Gemaakt voor het leven onderweg.

  • Natuurlijk Fidelio-geluid

  • Ruisonderdrukking Pro+

  • Onderdrukking van windgeluid

  • Hoogwaardige universele pasvorm

Philips Fidelio. Rijk, natuurlijk geluid

Philips Fidelio. Rijk, natuurlijk geluid

EDM of rock, klassiek of hiphop: Met deze koptelefoon voor de echte liefhebber hoort u alles alsof u in de studio bent. Drivers met gebalanceerde armatuur onthullen de schitterende hoge tonen en rijke natuurlijke stemmen. Dynamische drivers produceren diepe, nauwkeurige bassen en weelderige instrumentale structuren.

Ga overal in op, waar u ook bent. Ruisonderdrukking Pro+

Ga overal in op, waar u ook bent. Ruisonderdrukking Pro+

Waar u ook bent, deze volledig draadloze koptelefoon creëert de perfecte ruimte om te luisteren. Hybride ruisonderdrukking maakt gebruik van geavanceerde hardware en audioverwerking om ongewenste geluiden te blokkeren. Geluidsdempende oorcaps van Comply-schuim zorgen voor een stevige, comfortabele pasvorm.

Meer muziek. Krijg tot 48 uur afspeeltijd met de oplaadetui

Met volledig opgeladen oortjes en een volledig opgeladen etui kunt u meer dan een dag afspeeltijd in uw zak mee op reis nemen. Bovendien wordt de muziek onderbroken als u een oortje uitdoet, zodat u nooit meer iets hoeft te missen. Het etui kan draadloos worden opgeladen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Prijzen

  • Award image AWARD-3112060

Recensies

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4.1

van 5

34

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

10/11/2023

Nederland

Nederland

Warm en zuiver

Perfect geluid! Naar mijn mening worden deze oortjes zwaar onderschat. Mooi warm en zuiver geluid met veel detail en perfect laag. Wel even spelen met de juiste dopjes in elk oor, maar gelukkig zitten er genoeg bij ! Philips bedankt.

Voordelen

Geluid

Nadelen

Beetje aan de grote kant

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio T1BK True wireless koptelefoons

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio T1BK True wireless koptelefoons

08/02/2023

Nederland

Nederland

Geweldig

Ik had ze gekregen om te testen, ik vind ze echt geweldig. Als je ze in doet okay… maar als je ze connect dan hoor je opeens niks meer van de ongeveinsd en dan zet je de muziek aan het is zo luid geweldig ben er echt blij mee. En heb ze nu al twee weken draag ze elke dag. Maar de batterij is nog helemaal vol en nog nooit opgeladen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio T1BK True wireless koptelefoons

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio T1BK True wireless koptelefoons

13/10/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fantastisch warm geluid met een mooie diepe Bas

Wanneer je van oortjes houd met een warm en audiophile geluid. Die een ongelofelijke lange speelduur hebben moet je voor deze gaan ze zien er wat groter uit maar voelen klein aan.

Voordelen

Geluid batterijduur

Nadelen

De app

Deze review is gemaakt voor Fidelio T1BK True wireless koptelefoons

Deze review is gemaakt voor Fidelio T1BK True wireless koptelefoons

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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