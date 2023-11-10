Ik had ze gekregen om te testen, ik vind ze echt geweldig. Als je ze in doet okay… maar als je ze connect dan hoor je opeens niks meer van de ongeveinsd en dan zet je de muziek aan het is zo luid geweldig ben er echt blij mee. En heb ze nu al twee weken draag ze elke dag. Maar de batterij is nog helemaal vol en nog nooit opgeladen.