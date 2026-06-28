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STH5020/40
Ideaal voor delicate kleding en lastige plooien
Stijlvol, gestroomlijnd ontwerp en gebruiksvriendelijk
Handig, kan mee op reis en eenvoudig op te bergen
De Philips Handstomer 5000 is klaar om te stomen wanneer u dat bent. Stel gewoon de kop af om kleding op een kleerhanger of een plat oppervlak te stomen, en u kunt beginnen. Dankzij de verstelbare kantelbare kop kan de handstomer gemakkelijk mee op reis en is hij thuis weer snel opgeborgen.
De Philips Handstomer 5000 is super gebruiksvriendelijk en warmt op in slechts 35 seconden. Vergeet het opzetten van die grote onhandige strijkplank maar, die hebt u niet meer nodig. Stoom gewoon uw kleding en maak die kreukvrij op hangers of een plat oppervlak: de klus is zo geklaard.
Met de Philips Handstomer 5000 kunt u alles in uw kledingkast dat kan worden gestreken ontdoen van irritante kreukels. Eco is de ideale energiebesparende standaardinstelling en Max, met een hogere stoomsterkte, is geweldig voor moeilijkere kreukels en stoffen zoals katoen.
4.7
van 5
7
Reviews & awards
GeorginaB
28/06/2026
United Kingdom
Onderdeel van promotie
So quick and simple
This is super compact, easy to store and easy to use. It’s quick to heat up. Gets rid of a lot of even deep creases. You can cover large areas Of fabric well, so shirts and things are easy. The angled head gets right into the corners! The instructions we so simple. Love using it!
Deze review is gemaakt voor 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer
Deze review is gemaakt voor 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer
KatarzynaJ
27/06/2026
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Perfect device for everyday use.
Perfect device for everyday use, including travel as it is compact. Easy and quick to use. I’ve tried on linen shirt and on cotton blouse and within 5-10 minutes looks amazing.
Deze review is gemaakt voor 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer
Deze review is gemaakt voor 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer
AmyB
24/06/2026
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Efficient and my new favourite!
I’ve previously purchased a smaller steamer but always wanted a branded more efficient one. I was so happy with this Philips steamer. It’s easy to fill with water and heats up really quickly. You have to press a button for the steam to come out which can be a little annoying if you are steaming a large item or a lot of items. I like how straight forward it is though as there aren’t too many settings or buttons. One thing that I wish it had was a flat bottom so I could stand it up, as you can only lie it down. I also love how it comes with a mitt to wear too, so that you don’t burn yourself when steaming an item. Overall I love this steamer and it will definitely replace any ironing I need to do.
Deze review is gemaakt voor 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer
Deze review is gemaakt voor 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer
Getest met de bacterie-/giststammen: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231^Getest met de mijtsoort: Dermatophagoides farinae (volwassen mannelijke en vrouwelijke mijten en nimfen).
Het vermogen van 1400 W is gebaseerd op een apparaat dat is aangesloten op een stopcontact van 240 V. Het daadwerkelijke vermogen kan verschillen, afhankelijk van de spanning.