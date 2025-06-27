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Dit product
Shaver S9000 Prestige
Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
323,99 €
SH91
Vervangende scheerhoofden
53,99 €
€ 323,99
€ 323,99
Op huidniveau
NanoTech Dual Precision-mesjes
Hydro SkinGlide-coating
UltraFlex-ophangingssysteem
Tot wel 5 jaar garantie****
Onze gepatenteerde, unieke Lift & Cut roterende scheersysteem tilt het haar voorzichtig uit de wortel voordat het precies op huidniveau wordt afgeknipt (tot 0,00 mm van de huid) zonder dat de mesjes je huid zelfs maar aanraken.
De roterende scheerapparaten van Philips zijn speciaal ontworpen om zich aan te passen aan uw natuurlijke haargroei en scheren alle haartjes, in welke richting ze ook groeien, dankzij de 360 graden roterende mesjes. Met tot 165.000 scheerbewegingen per minuut scheren de NanoTech Dual Precision-mesjes tot wel 25% meer haar per beweging**.
Het UltraFlex-ophangsysteem met volledig flexibele scheerhoofden volgen de contouren van uw gezicht en pakken ook moeilijke haren mee voor een uitzonderlijk glad en comfortabel scheerresultaat.
4.5
van 5
2775
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Davetrx450
27/06/2025
België
Geverifieerde koper
niets negatief
top produkt niets negatief alles positief bedankt Shaver S9000
Nadelen
niets
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Wouterke
18/06/2025
België
Geverifieerde koper
Topapparaat!
Topapparaat! De Rolls Royce onder de scheerapparaten!
Voordelen
Zeer mooi scheerresultaat
Nadelen
Toch wel een stevig prijskaartje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
RonDh
30/07/2024
België
Geverifieerde koper
SUPER SCHEERMACHINE
Iederreen die zich elektrisch scheert, dit is mijn 5e Philips (ik ben 78 jr oud) en dit is de top: zeer stil, scheert heel close, zacht voor de huid, nat en droog, gemakkelijk te reinigen, borsteltje en onder de kraan!
Voordelen
stil, scheert heel glad, snel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
92% van de respondenten is het hiermee eens. Test uitgevoerd door een onafhankelijk bureau met 95 Koreaanse mannelijke respondenten van 18-65 jaar
in vergelijking met Philips Shaver 3000-serie, op een baard van 3 dagen
in vergelijking met voorganger
2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.