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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SHQ8300LF/00
Niet meer leverbaar
Lokale reclamefolder
EU-conformiteitsverklaring
Wat zijn de verschillen tussen Bluetooth-versies?
Moeten de BT-versies van de headset en de telefoon overeenkomen?
Ik krijg een kleine elektrische schok van de Philips-oortelefoon.
Kan iemand de gesprekken afluisteren via de BT-hoofdtelefoon?
Kan ik mijn Philips Bluetooth-hoofdtelefoon met mijn PC koppelen?
Wat is een Bluetooth-profiel HSP, HSP, A2DP, AVRCP?
Kan ik de Philips Bluetooth-hoofdtelefoon op mijn TV gebruiken?
Kan ik de microfoon gebruiken en tegelijkertijd audio streamen?
Kan ik Bluetooth-interferentie verwachten met de headset?
Hoe kan ik mijn Philips-hoofdtelefoon schoonmaken?
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