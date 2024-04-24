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SHL5005WT/00
Voor echte muziekliefhebbers
Deze hoofdtelefoon is ontworpen om van muziek te genieten waar u ook gaat. Dankzij de zachte oorkussens kunt u zo lang u wilt uw favoriete nummers beluisteren. De fantastische geluidskwaliteit biedt u een nieuwe luisterervaring.
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
Opvouwbaar
Opvouwbare hoofdtelefoon, eenvoudig op te bergen en mee te nemen
Luidsprekersdrivers van 32 mm voor een geweldige geluidskwaliteit met diepe bassen
Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. Zo blijft u verbonden met wat u belangrijk vindt.
3.0
van 5
2
Reviews & awards
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL5005 Cuffie con microfono
Datum gebruik 2024-03-24
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL5005 Cuffie con microfono
Datum gebruik 2024-03-24
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Deze review is gemaakt voor SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Deze review is gemaakt voor SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon