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Hoofdtelefoons met microfoon

SHL5005WT/00

3

| (2) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart

Voor echte muziekliefhebbers

Deze hoofdtelefoon is ontworpen om van muziek te genieten waar u ook gaat. Dankzij de zachte oorkussens kunt u zo lang u wilt uw favoriete nummers beluisteren. De fantastische geluidskwaliteit biedt u een nieuwe luisterervaring.

Bekijk alle voordelen

Waar u ook gaat!

Voor echte muziekliefhebbers

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

  • Opvouwbaar

Opvouwbare hoofdtelefoon, eenvoudig op te bergen en mee te nemen

Opvouwbare hoofdtelefoon, eenvoudig op te bergen en mee te nemen

Luidsprekersdrivers van 32 mm voor een geweldige geluidskwaliteit met diepe bassen

Luidsprekersdrivers van 32 mm voor een geweldige geluidskwaliteit met diepe bassen

Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken

Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. Zo blijft u verbonden met wat u belangrijk vindt.

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

2

Reviews & awards

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL5005 Cuffie con microfono

Datum gebruik 2024-03-24

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL5005 Cuffie con microfono

Datum gebruik 2024-03-24

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Deze review is gemaakt voor SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Deze review is gemaakt voor SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

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