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  • Voor echte muziekliefhebbers
  • Voor echte muziekliefhebbers
  • Voor echte muziekliefhebbers
  • Voor echte muziekliefhebbers

Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoons met microfoon

SHL5005/00

3
| (2) Reviews & awards
Voor echte muziekliefhebbers
Deze hoofdtelefoon is ontworpen om van muziek te genieten waar u ook gaat. Dankzij de zachte oorkussens kunt u zo lang u wilt uw favoriete nummers beluisteren. De fantastische geluidskwaliteit biedt u een nieuwe luisterervaring.
Bekijk alle voordelen

Waar u ook gaat!

Voor echte muziekliefhebbers

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

  • Opvouwbaar

Zachte oorkussens zodat u zo lang u wilt kunt luisteren

Oorkussens van zacht leer zodat u uw favoriete nummers zo lang u wilt kunt beluisteren.

De lichte hoofdband verbetert het comfort en de duurzaamheid

Het lichte materiaal dat voor de hoofdband wordt gebruikt

Opvouwbare hoofdtelefoon, eenvoudig op te bergen en mee te nemen

Opvouwbare hoofdtelefoon, eenvoudig op te bergen en mee te nemen

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

2

Reviews & awards

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL5005 Cuffie con microfono

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL5005 Cuffie con microfono

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Deze review is gemaakt voor SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Deze review is gemaakt voor SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

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