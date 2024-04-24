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Niet meer leverbaar
SHL5005/00
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
Opvouwbaar
Oorkussens van zacht leer zodat u uw favoriete nummers zo lang u wilt kunt beluisteren.
Het lichte materiaal dat voor de hoofdband wordt gebruikt
Opvouwbare hoofdtelefoon, eenvoudig op te bergen en mee te nemen
3.0
van 5
2
Reviews & awards
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL5005 Cuffie con microfono
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL5005 Cuffie con microfono
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Deze review is gemaakt voor SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Deze review is gemaakt voor SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon