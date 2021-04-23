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Alle series

  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel
  • Het BASS+-gevoel

Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoons met microfoon

SHL3075WT/00

4.2
| (6) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Blauw
Blauw
Rood
Rood
Wit
Wit
Zwart
Zwart
Het BASS+-gevoel
De Philips BASS+-hoofdtelefoon haalt de lage tonen in uw muziek naar boven. Er zit verbluffend veel bruisende bas in deze slanke, compacte hoofdtelefoon die speciaal ontworpen is om meer bas uit de muziek te halen ondanks het kleine formaat.
Bekijk alle voordelen

Het BASS+-gevoel

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

  • Opvouwbaar

Luidsprekerdrivers van 32 mm

Luidsprekerdrivers van 32 mm

Hoofdtelefoon beschikt over BASS+ en luidsprekerdrivers van 32 mm die een grootse, diepe bas produceren.

Ontworpen voor optimale pasvorm

Ontworpen voor optimale pasvorm

De BASS+-hoofdtelefoon is ontworpen voor een optimale pasvorm. Met de draaibare oorschelpen en verstelbare hoofdband kan elke drager zeker zijn van een geweldige pasvorm.

Grootse, diepe bas die u echt kunt voelen

Grootse, diepe bas die u echt kunt voelen

De grootse, krachtige bas laat u de beat echt voelen. Laat u niet misleiden door de gestroomlijnde behuizing — speciaal afgestemde drivers en basopeningen produceren ultra-lage frequenties voor het unieke BASS+-geluid.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

6

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

3
2

23/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Nice sounds very good with smooth nice bass

sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it

Deze review is gemaakt voor SHL3075WT Headphones with mic

Deze review is gemaakt voor SHL3075WT Headphones with mic

26/07/2020

België

België

Geverifieerde koper

Aucun reproche.

Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.

Voordelen

Confortable.

Nadelen

Filaire, mais c'était un choix.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3075BK Casque avec Micro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3075BK Casque avec Micro

16/04/2020

España

España

Auriculares con bass

Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.

Voordelen

Calidad de sonido incluso en 8d

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3075WT Auriculares con micrófono

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3075WT Auriculares con micrófono

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