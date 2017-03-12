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SHB5950WT/00
Draadloze vrijheid, stevige beats
Geen gedoe met kabels dankzij deze draadloze hoofdtelefoon met nekband. De Philips UpBeat Metalix Pro beschikt over hoogwaardige drivers voor een krachtige bas en ovale buisjes voor comfort. Een onder vacuüm gemetalliseerde behuizing zorgt voor elegantie en verfijning.
8 mm drivers/gesloten achterkant
Oortelefoon
Platte kabel
Krachtige luidsprekers in een compact ontwerp zorgen voor een perfecte pasvorm, helder geluid en een krachtige bas.
Plat snoer zorgt ervoor dat uw kabel nooit in elkaar draait.
Geniet van de vrijheid om naar muziek te luisteren en telefoongesprekken te voeren — zonder gedoe met het snoer. Zet een ander nummer op, regel het volume en beantwoord oproepen met een handige afstandsbediening.
3.6
van 5
23
Reviews & awards
Chris125
12/03/2017
United Kingdom
Very good crystal sound and deep bass
Fantastic headset for this price. Listen to music is a pleasure
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5950BK Bluetooth headset
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Deze review is gemaakt voor SHB5950BK Bluetooth headset
General1982
30/05/2016
Deutschland
5,0 von 5 SternenSehr guter Bluetooth-Kopfhörer für Alltag und Sport
Zur besseren Übersichtlichkeit möchte ich den Kopfhörer in verschiedenen Kategorien bewerten: 1. Verpackung: Die Verpackung empfand ich als nicht sonderlich wertig und das öffnen war für mich nicht frustfrei. Insbesondere da der Kopfhörer ansonsten spitze ist sollte die Verpackung aufgewertet werden. Der erste Eindruck ist ja auch wichtig. 2. Lieferumfang: Im Lieferumfang sind: 1 x Bluetooth Kopfhörer 1 x Ladekabel 2 x Ersatz Ohrgummis 1 x Bedienungsanleitung Alles dabei was man braucht. Die Ersatz-Gummis sind sehr praktisch um den halt im Ohr insbesondere beim Joggen je nach Ohrform zu verbessern und optimal anzupassen. 3. Verarbeitung und Tragekomfort: Die Verarbeitung der neuen Philips Kopfhörer ist gut und macht einen soliden Eindruck. Sie haben einen gummierten und elastischen Nackenbügel an dem auch die Bedienelemente zu finden sind. An den Enden der Nackenbügel befinden sich dünne kurze Flachkabel an dem auch die Ohrhörer befestigt sind. Dank des Nackenbügels und der leichten und ergonomisch geformten Kopfhörer halten sie sehr gut im Ohr. Auch beim Joggen halten die Hörer überraschend gut im Ohr und rutschen nicht raus. Das Halsband sitzt dank Gummierung auch relativ fest. Es ist auch "schweißresistent". Auch die Bedienelemente sind beim Joggen besonders praktisch um die Lieder zu wechseln ohne am Telefon rumdrücken zu müssen, toll!!! 4. Bedienung: Die Bedienung fällt sehr leicht und ist sogar beim Joggen problemlos möglich. Die Tasten sind blind bedienbar und haben einen guten Druckpunkt. Zum Joggen perfekt! 5. Bluetooth-Übertragung: Die Qualität ist gut, es kommt selten zu kurzen Aussetzern, insgesamt aber störungsfrei. Die Reichweite ist Top. Ohne Probleme kann man 5 -10 Meter und mehrere Räume weiter noch ein klares Signal und einen klaren Sound enpfangen. 6. Soundqualität: Die Soundqualität ist meines Erachtend hervorragend. Ich habe ebenfalls Overear-Bluetooth-Kopfhörer von Bose im Einsatz und muss sagen, das Die Philips InEar Köpfhörer ohne Abstriche mithalten können, einfach toll! Fazit: Bis auf leichte Schwächen bei der Verpackung ein tolles Bluetooth Headset mit dem man nebenbei auch noch telefonieren kann. Die Akkuleistung ist hervorragend, die Soundqualität top und insbesondere der Tragekomfort beim Joggen hat überzeugt! Endlich kein lästiges Kabelgebaumel mehr beim Joggen, vielen Dank dafür! :-)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5950BK Bluetooth-Headset
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cyneo39
22/05/2016
Deutschland
Geverifieerde koper
Gutes Bluetooth Headset für viele Alltagssituationen
Ich habe das Bluetooth Headset vor allem im Alltag auf dem Weg zur Uni/Arbeit und zurück verwendet. Bin aber auch mal damit Joggen gegangen, um zu sehen wie es sich dabei macht. Das Fazit fürs Joggen fällt durchweg positiv aus. Die Ohrstöpsel sitzen dank anpassbaren Gummierungen gut und rutschen nicht raus und das Halsband sitzt dank Gummierung auch relativ fest. Es ist auch "schweißresistent" aber nicht wasserdicht! Bedienung: Toll fand ich die sprachliche Benachrichtigung das die Bluetoothverbindung zu meinem Handy aufgebaut ist (wäre top, wenn das auch auf deutsch wäre) und die Warnung, dass der Akku leer ist. Diese kommt mindestens 3 Mal im Abstand von 5 Minuten. Die Bedienung fällt sehr leicht, hat aber aus meiner Sicht Mängel was das "Trackspringen rückwärts" betrifft, da man nicht gut unterscheiden kann den aktuell laufenden Track neu zu beginnen oder wirklich einen Track vorher abzuspielen. Da ist dann die Bedienung des Players auf dem Handy einfacher. Bluetooth-Übertragung: Die Qualität ist gut, es kommt leider hin und wieder (ca. alle 20 min) zu zufälligen kurzen Aussetzern, aber das kann theoretisch auch am Handy liegen. die Reichweite ist Top. Ohne Probleme Probleme konnte ich zwei Räume weiter gehen. Die Reichweite und die Unterbrechungen hängen von der Ladung des Akkus ab. Fazit: Im Großen und Ganzen ein gutes und praktikables Bluetooth Headset mit dem man nebenbei auch noch telefonieren kann
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5950BK Bluetooth-Headset
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De werkelijke resultaten kunnen variëren