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Niet meer leverbaar
SHB3075WT/00
Het BASS+-gevoel
In de slanke, compacte Philips BASS+-hoofdtelefoon zit verbluffend veel bruisende bas. Hij ziet er goed uit, klinkt geweldig en biedt waar voor zijn geld. Een draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon voor meer bas in een klein formaat.
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
Opvouwbaar
Het gesloten akoestische ontwerp van de BASS+-hoofdtelefoon blokkeert omgevingsgeluiden en zorgt voor een verbeterde geluidsisolatie om uw luisterervaring te optimaliseren.
Hoofdtelefoon beschikt over BASS+ en luidsprekerdrivers van 32 mm die een grootse, diepe bas produceren.
Zachte, ademende oorkussens bieden optimaal comfort bij lange luistersessies.
3.9
van 5
39
Reviews & awards
Hulst
13/09/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Fantastische koptelefoon
Ik gebruik deze voor youtube films waarbij je uitleg krijgt hoe je iets in elkaar zet o.i.d terwijl niemand daar dsn hinder van heeft. Kwaliteit is uitstekend. Ook voor muziek. Hij zit lekker en ik heb een heel klein hoofd. Hij past perfect en heeft prettig en goed geluid. Fijn met blue tooth.
Voordelen
Goed af te stellen. Zacht op oren. Bluetooth.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB3075WT Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon
Datum gebruik 2019-08-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB3075WT Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon
Datum gebruik 2019-08-13
Philip214
19/03/2019
Nederland
heerlijk
Top koptelefoon met heerlijke bass. na ongeveer 6 maanden nogsteeds een top koptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB3075BK Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB3075BK Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon
Toni59
09/11/2018
Nederland
Prima hoofdtelefoon
Direct kunnen pairen met computer en telefoon.Snelle verbinding, Engelstalige commentaarstem. Uitstekend geluid met prima bass. En dat voor die prijs!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB3075BK Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB3075BK Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon
De werkelijke resultaten kunnen variëren