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Niet meer leverbaar

BASS+Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon

SHB3075WT/00

3.9

| (39) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Blauw
Blauw
Rood
Rood
Wit
Wit
Zwart
Zwart

Het BASS+-gevoel

In de slanke, compacte Philips BASS+-hoofdtelefoon zit verbluffend veel bruisende bas. Hij ziet er goed uit, klinkt geweldig en biedt waar voor zijn geld. Een draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon voor meer bas in een klein formaat.

Bekijk alle voordelen

Het BASS+-gevoel

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

  • Opvouwbaar

Uitstekende geluidsisolatie voor een betere luisterervaring

Uitstekende geluidsisolatie voor een betere luisterervaring

Het gesloten akoestische ontwerp van de BASS+-hoofdtelefoon blokkeert omgevingsgeluiden en zorgt voor een verbeterde geluidsisolatie om uw luisterervaring te optimaliseren.

32 mm luidsprekerdrivers

32 mm luidsprekerdrivers

Hoofdtelefoon beschikt over BASS+ en luidsprekerdrivers van 32 mm die een grootse, diepe bas produceren.

Zachte oorkussens voor langdurig draagcomfort

Zachte oorkussens voor langdurig draagcomfort

Zachte, ademende oorkussens bieden optimaal comfort bij lange luistersessies.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

39

Reviews & awards

13/09/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fantastische koptelefoon

Ik gebruik deze voor youtube films waarbij je uitleg krijgt hoe je iets in elkaar zet o.i.d terwijl niemand daar dsn hinder van heeft. Kwaliteit is uitstekend. Ook voor muziek. Hij zit lekker en ik heb een heel klein hoofd. Hij past perfect en heeft prettig en goed geluid. Fijn met blue tooth.

Voordelen

Goed af te stellen. Zacht op oren. Bluetooth.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB3075WT Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon

Datum gebruik 2019-08-13

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB3075WT Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon

Datum gebruik 2019-08-13

19/03/2019

Nederland

Nederland

heerlijk

Top koptelefoon met heerlijke bass. na ongeveer 6 maanden nogsteeds een top koptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB3075BK Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB3075BK Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon

09/11/2018

Nederland

Nederland

Prima hoofdtelefoon

Direct kunnen pairen met computer en telefoon.Snelle verbinding, Engelstalige commentaarstem. Uitstekend geluid met prima bass. En dat voor die prijs!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB3075BK Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB3075BK Draadloze hoofdtelefoon, op het oor, met microfoon

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