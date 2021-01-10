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Niet meer leverbaar

2000 seriesHoofdtelefoon

SHB2505BK/10

3.9

| (22) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart

Oneindig veel muziek

Alles is mogelijk als u uw muziek maar bij u hebt. Deze volledig draadloze in-ear-koptelefoon biedt u geweldig geluid en tot wel 20 uur afspeeltijd met de draagbare oplaadcase. Druk tweemaal op de multifunctionele knop om de spraakassistent van uw telefoon te activeren.

Bekijk alle voordelen

Oneindig veel muziek

  • Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde

  • Bluetooth®

  • Zwart

Akoestische neodymium-luidsprekerdrivers van 6 mm voor een indrukwekkend geluid en een krachtige bas

Akoestische neodymium-luidsprekerdrivers van 6 mm zorgen voor een indrukwekkend geluid en een krachtige bas. De ovale akoestische buis maximaliseert passieve geluidsisolatie. In de monomodus hebt u de mogelijkheid om één oor vrij te houden wanneer u contact wilt houden met de wereld om u heen.

Geniet van tot 20 uur afspeeltijd en 14 uur gesprekstijd

Dankzij de draagbare oplaadcase kunt u altijd rekenen op deze koptelefoon. U krijgt tot drie uur afspeeltijd of gesprekstijd met één keer opladen. Als u eropuit gaat met een volledig opgeladen case, krijgt u 9 uur extra door meerdere keren op te laden. Plaats de koptelefoon gewoon terug in de case wanneer deze moet worden opgeladen. Volledig opladen duurt 1,5 uur.

Draagbare oplaadcase. Meerdere keren opladen in uw zak

Neem ze mee naar de sportschool of ga ermee joggen. Deze volledig draadloze in-ear-koptelefoon wordt geleverd met ontzettend handige draagbare oplaadcase.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

22

Reviews & awards

10/01/2021

Nederland

Nederland

Werkt prima en blijft goed zitten

Dit zijn de enige die het voor mij doen, blijven goed zitten en drukken nauwelijks tegen de gehoorgang. Helaas heeft onze hond het rubberenomhulsel met de vleugeltip kapot gebeten en die probeer ik te bestellen, maar krijg ze niet gevonden. Iemand tips?

Voordelen

Licht, goed passend, goed geluid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505BK Headphones

Datum gebruik 2020-09-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505BK Headphones

Datum gebruik 2020-09-10

16/08/2020

Nederland

Nederland

mooi geluid, draagcomfort is subliem

Ik zou iedereen dit product aanraden. Ze zitten heel goed en geluid is echt mooi.

Nadelen

de ruberen hoesjes om de dopjes kunnen verschuiven. Oppassen met scherpe nagels, want de hoesjes kunnen dus scheuren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505BK Hoofdtelefoon

Datum gebruik 2020-04-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505BK Hoofdtelefoon

Datum gebruik 2020-04-16

07/02/2021

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Produto excelente

Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Datum gebruik 2020-01-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Datum gebruik 2020-01-07

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