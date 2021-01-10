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Niet meer leverbaar
SHB2505BK/10
Oneindig veel muziek
Alles is mogelijk als u uw muziek maar bij u hebt. Deze volledig draadloze in-ear-koptelefoon biedt u geweldig geluid en tot wel 20 uur afspeeltijd met de draagbare oplaadcase. Druk tweemaal op de multifunctionele knop om de spraakassistent van uw telefoon te activeren.
Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde
Bluetooth®
Zwart
Akoestische neodymium-luidsprekerdrivers van 6 mm zorgen voor een indrukwekkend geluid en een krachtige bas. De ovale akoestische buis maximaliseert passieve geluidsisolatie. In de monomodus hebt u de mogelijkheid om één oor vrij te houden wanneer u contact wilt houden met de wereld om u heen.
Dankzij de draagbare oplaadcase kunt u altijd rekenen op deze koptelefoon. U krijgt tot drie uur afspeeltijd of gesprekstijd met één keer opladen. Als u eropuit gaat met een volledig opgeladen case, krijgt u 9 uur extra door meerdere keren op te laden. Plaats de koptelefoon gewoon terug in de case wanneer deze moet worden opgeladen. Volledig opladen duurt 1,5 uur.
Neem ze mee naar de sportschool of ga ermee joggen. Deze volledig draadloze in-ear-koptelefoon wordt geleverd met ontzettend handige draagbare oplaadcase.
3.9
van 5
22
Reviews & awards
Johnzet
10/01/2021
Nederland
Werkt prima en blijft goed zitten
Dit zijn de enige die het voor mij doen, blijven goed zitten en drukken nauwelijks tegen de gehoorgang. Helaas heeft onze hond het rubberenomhulsel met de vleugeltip kapot gebeten en die probeer ik te bestellen, maar krijg ze niet gevonden. Iemand tips?
Voordelen
Licht, goed passend, goed geluid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505BK Headphones
Datum gebruik 2020-09-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505BK Headphones
Datum gebruik 2020-09-10
AnnieMa77
16/08/2020
Nederland
mooi geluid, draagcomfort is subliem
Ik zou iedereen dit product aanraden. Ze zitten heel goed en geluid is echt mooi.
Nadelen
de ruberen hoesjes om de dopjes kunnen verschuiven. Oppassen met scherpe nagels, want de hoesjes kunnen dus scheuren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505BK Hoofdtelefoon
Datum gebruik 2020-04-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505BK Hoofdtelefoon
Datum gebruik 2020-04-16
Laica
07/02/2021
Portugal
Geverifieerde koper
Produto excelente
Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Datum gebruik 2020-01-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Datum gebruik 2020-01-07