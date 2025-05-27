Ik scheer me reeds 58 jaar enkel en alleen met Philips Shavers.... Mijn S5000 Shaver gebruik ik nu bijna 8 jaar dagelijks en dat nog steeds met de origineel meegeleverde mesjes. Ze geven nog steeds een onberispelijk resultaat. Mijn twee zonen hebben ook een Shaver uit de S5000 reeks. Door hun eigen schuld (nonchalance bij het opbergen) werden de scheerkoppen binnen de drie jaar beschadigd en zorgde ik voor nieuwe scheerkoppen. Het enige nadeel aan de Philips S5xxx Shavers is dat de batterijen bijna niet te vervangen zijn...