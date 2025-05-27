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S5465/18
S5467/17
S5420/06R1
S6640/44R1
S5466/17R1
S5240/06R1
SW5700/07
S5210/06
S5630/45
S5650/41
MultiPrecision-mesjes
Geschikt voor de S5000 series met afgeronde scheerhoofden
Geschikt voor de S6000 series met afgeronde scheerhoofden
De MultiPrecision-mesjes tillen alle haartjes op en scheren ze samen met resterende stoppels in slechts enkele bewegingen.
Op de achterkant van het handvat van het scheerapparaat ziet u welk vervangende scheerhoofd u nodig hebt. Hulp nodig? Ga naar philips.com/accessories
1. Open het scheerapparaat door op de ontgrendelknop te drukken; 2. Verwijder de borgringen door deze linksom te draaien; 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats voorzichtig de vervangende scheerhoofden; controleer of de hoofden precies in de houder zijn uitgelijnd; 4. Plaats de borgringen terug en draai de vergrendelknop rechtsom; 5. Wanneer u het scheerhoofd sluit, hoort u het vastklikken.
4.2
van 5
237
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Eddy Dr
27/05/2025
België
Geverifieerde koper
Prima kwaliteit...
Het geleverde Artikel is zoals steeds bij Philips prima in orde. Wisselstukken voor oudere apparaten blijven altijd op voorraad, top!
Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden
Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden
Medaer
12/06/2023
België
Geverifieerde koper
Prima product
Elke 2 jaar vervang ik de scheerhoofden om een optimaal scheerresultaat te krijgen.
Voordelen
Efficiënt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden
biertje
15/06/2021
België
Geverifieerde koper
beste resultaat ooit
kan het iedereen aanbevelen, scheert weer als nieuw of zelfs nog beter
Voordelen
snelle service,
Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden
Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden
waar faciliteiten bestaan