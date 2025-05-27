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  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw

SH50Vervangende scheerhoofden

SH50/50

4.2
| (237) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Een scheerapparaat als nieuw
Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren.
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Om de 24 maanden vervangen voor een scheerapparaat dat als nieuw voelt

Een scheerapparaat als nieuw

  • MultiPrecision-mesjes

  • Geschikt voor de S5000 series met afgeronde scheerhoofden

  • Geschikt voor de S6000 series met afgeronde scheerhoofden

Snel en glad scheren

Snel en glad scheren

De MultiPrecision-mesjes tillen alle haartjes op en scheren ze samen met resterende stoppels in slechts enkele bewegingen.

Voor shavers series 5000 en 6000 met afgeronde scheerhoofden

Voor shavers series 5000 en 6000 met afgeronde scheerhoofden

Op de achterkant van het handvat van het scheerapparaat ziet u welk vervangende scheerhoofd u nodig hebt. Hulp nodig? Ga naar philips.com/accessories

Reset uw scheerapparaat heel eenvoudig

Reset uw scheerapparaat heel eenvoudig

1. Open het scheerapparaat door op de ontgrendelknop te drukken; 2. Verwijder de borgringen door deze linksom te draaien; 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats voorzichtig de vervangende scheerhoofden; controleer of de hoofden precies in de houder zijn uitgelijnd; 4. Plaats de borgringen terug en draai de vergrendelknop rechtsom; 5. Wanneer u het scheerhoofd sluit, hoort u het vastklikken.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

237

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

27/05/2025

België

België

Geverifieerde koper

Prima kwaliteit...

Het geleverde Artikel is zoals steeds bij Philips prima in orde. Wisselstukken voor oudere apparaten blijven altijd op voorraad, top!

Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden

Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden

12/06/2023

België

België

Geverifieerde koper

Prima product

Elke 2 jaar vervang ik de scheerhoofden om een optimaal scheerresultaat te krijgen.

Voordelen

Efficiënt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden

15/06/2021

België

België

Geverifieerde koper

beste resultaat ooit

kan het iedereen aanbevelen, scheert weer als nieuw of zelfs nog beter

Voordelen

snelle service,

Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden

Deze review is gemaakt voor SH50 SH50/50 Vervangende scheerhoofden

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