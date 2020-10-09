Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
MultiPrecision-messysteem
Flex-scheerhoofden, 5 draairichtingen
SmartClick-precisietrimmer
Ga voor een snel en glad scheerresultaat. Ons MultiPrecision-systeem tilt alle haartjes op en scheert ze samen met resterende stoppels. En dat alles in enkele bewegingen.
Flex-scheerhoofden met 5 draairichtingen zorgen voor nauw contact met de huid voor een snelle en gladde scheerbeurt, zelfs bij de hals en kaaklijn.
Het Super Lift & Cut-systeem met twee mesjes zorgt voor een zeer glad resultaat. Het eerste mesje tilt elk haartje op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultragladde scheerbeurt.
4.2
van 5
2259
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Fwill
09/10/2020
België
Geverifieerde koper
Het scheert goed zowel droog als nat
Het doet wat hij moet doen Ben zeer tevreden zal hem zeker veel gebruiken.
Voordelen
Zeer tevreden
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5270/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5270/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Louis Timmers
05/10/2020
België
Geverifieerde koper
Prima product, een echte aanrader
Handig in gebruik, goede scheereigenschappen, niets op aan te merken.
Voordelen
Goede scheereigenschappen, handig in gebruik, goede batterij.
Nadelen
Voorlopig geen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5270/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5270/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Guideke
05/10/2020
België
Geverifieerde koper
Prima scheerapparaat voor een lage prijs.
Het scheerresultaat is heel goed en het opladen moet maar na 14 scheerbeurten gebeuren. Het is alleen jammer dat er zelfs geen borsteltje is meegeleverd. Na elke scheerbeurt krijg ik het teken dat ik het moet afspoelen maar ik vind dat toch iets te snel. Ik borstel het na elke 2 beurten en als ik het toestel moet opladen spoel ik het pas uit.
Voordelen
Goed scheerresultaat, lage prijs, snelle oplaadtijd, veel scheerbeurten met ik oplaadbeurt.
Nadelen
Geen borsteltje meegeleverd. Geen etui meegeleverd. Niet kunnen scheren tijdens het opladen.
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5270/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5270/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Beschermt 10x beter dan een standaardmesje - test uitgevoerd in Duitsland 2015, na 21 dagen acclimatisering