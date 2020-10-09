Het scheerresultaat is heel goed en het opladen moet maar na 14 scheerbeurten gebeuren. Het is alleen jammer dat er zelfs geen borsteltje is meegeleverd. Na elke scheerbeurt krijg ik het teken dat ik het moet afspoelen maar ik vind dat toch iets te snel. Ik borstel het na elke 2 beurten en als ik het toestel moet opladen spoel ik het pas uit.