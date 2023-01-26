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  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby

Philips Avent Natural ResponseGlazen babyfles

SCY933/01

4.4
| (233) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Volgt het unieke drinkritme van je baby
De Natuurlijke Zuigreflex-speen geeft alleen melk af als de baby aan het drinken is. Baby's kunnen zelf bepalen hoe snel ze drinken, doorslikken en ademen, zoals aan de borst. Dit maakt het gemakkelijk om borstvoeding te combineren met flesvoeding.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Een speen die werkt als een borst

Volgt het unieke drinkritme van je baby

  • 1 fles

  • 240 ml

  • Normale speen

  • 3-6 maanden

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.

Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.

Ontworpen om krampjes en ongemak te verminderen

Ontworpen om krampjes en ongemak te verminderen

Het antikrampjesventiel is ontworpen om te voorkomen dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt tijdens het drinken, om krampjes en ongemak te helpen verminderen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

233

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

26/01/2023

Nederland

Nederland

Uitstekende glazen fles van hoge kwaliteit

een van de beste ervaringen in babyflessen. Robuust en van goede kwaliteit glazen fles. Prima inhoud, makkelijk om schoon te houden. Voelt goed in je hand. Mijn zoontje kon op een goede ritme drinken

Voordelen

lekt niet, makkelijk schoon te maken, stevig product, grote inhoud, van glas

Nadelen

geen ventielsysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY933/01 Glazen babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY933/01 Glazen babyfles

22/01/2023

Nederland

Nederland

Goed

Kwaliteit is goed. Makkelijk uit elkaar te halen en schoon te maken. Zou het aanraden.

Voordelen

Kwaliteit

Nadelen

Niet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY933/01 Glazen babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY933/01 Glazen babyfles

17/01/2023

Nederland

Nederland

Duurzame, mooie, handige babyfles

Deze fles is mijn favoriet. Hij is mooi ontworpen, makkelijk uit elkaar te halen en daarmee goed schoon te maken, wel wat zwaarder in gewicht maar goed vast te houden. Daarnaast hou ik er van dat de look en feel niet te uitbundig is. Ook is de speen erg fijn en wordt goed geaccepteerd door mijn dochter die net 6 maanden borstvoeding heeft gehad. Ook vind ik het fijn dat de fles in de vaatwasser kan.

Voordelen

- van glas dus in vaatwasser, tijdloos design, goed werkende speen met ventiel die goed geaccepteerd wordt na borstvoeding,

Nadelen

Doordat hij van glas is willen ze hem bij de opvang niet gebruiken zonder 'beschermhoes' (ivm val gevaar). Een beschermhoes is niet meegeleverd. Doordat het glas is is hij wat zwaarder.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY933/01 Glazen babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY933/01 Glazen babyfles

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011