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Betaal later met Klarna
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1 fles
240 ml
Normale speen
3-6 maanden
De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.
De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.
Het antikrampjesventiel is ontworpen om te voorkomen dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt tijdens het drinken, om krampjes en ongemak te helpen verminderen.
4.4
van 5
233
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Papa1985
26/01/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Uitstekende glazen fles van hoge kwaliteit
een van de beste ervaringen in babyflessen. Robuust en van goede kwaliteit glazen fles. Prima inhoud, makkelijk om schoon te houden. Voelt goed in je hand. Mijn zoontje kon op een goede ritme drinken
Voordelen
lekt niet, makkelijk schoon te maken, stevig product, grote inhoud, van glas
Nadelen
geen ventielsysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY933/01 Glazen babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY933/01 Glazen babyfles
Miessss
22/01/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Goed
Kwaliteit is goed. Makkelijk uit elkaar te halen en schoon te maken. Zou het aanraden.
Voordelen
Kwaliteit
Nadelen
Niet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY933/01 Glazen babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY933/01 Glazen babyfles
Trotse Moeder
17/01/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Duurzame, mooie, handige babyfles
Deze fles is mijn favoriet. Hij is mooi ontworpen, makkelijk uit elkaar te halen en daarmee goed schoon te maken, wel wat zwaarder in gewicht maar goed vast te houden. Daarnaast hou ik er van dat de look en feel niet te uitbundig is. Ook is de speen erg fijn en wordt goed geaccepteerd door mijn dochter die net 6 maanden borstvoeding heeft gehad. Ook vind ik het fijn dat de fles in de vaatwasser kan.
Voordelen
- van glas dus in vaatwasser, tijdloos design, goed werkende speen met ventiel die goed geaccepteerd wordt na borstvoeding,
Nadelen
Doordat hij van glas is willen ze hem bij de opvang niet gebruiken zonder 'beschermhoes' (ivm val gevaar). Een beschermhoes is niet meegeleverd. Doordat het glas is is hij wat zwaarder.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY933/01 Glazen babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY933/01 Glazen babyfles
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011