Ik gebruik de Natural Response SCY903/74 babyfles nu een tijdje en ben er tevreden over. Wat meteen opvalt is dat de speen goed lijkt op een borst, waardoor mijn baby makkelijker wisselt tussen borst en fles. Dat gaf bij ons minder gedoe. De melkstroom werkt prettig. Mijn baby drinkt in zijn eigen tempo en verslikt zich minder snel. Je merkt dat hij zelf moet zuigen om melk te krijgen, wat natuurlijker aanvoelt. De fles is ook makkelijk schoon te maken. Niet te veel losse onderdelen en hij kan gewoon in de vaatwasser. Dat scheelt tijd. Enige nadeel vind ik dat je soms moet opletten welke speenmaat je gebruikt, anders kan het drinken te langzaam of juist te snel gaan. Al met al een fijne fles, vooral als je borstvoeding en flesvoeding combineert.