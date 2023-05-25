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  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
  • Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen

Philips Avent Natural ResponseBabyfles met AirFree-ventiel

SCY673/82

4.7
| (232) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen
Zorgt voor rustige, comfortabele voedingssessies. De Natural Response-speen ondersteunt het unieke drinkritme van uw baby en de AirFree-opening is ontworpen voor extra bescherming tegen darmkrampjes, boertjes en reflux. De juiste speen vinden is belangrijk. Zie hieronder meer informatie.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Een speen die werkt als een borst*

Melkafgifte zoals bij een borst, vermindert voedproblemen

  • 1 fles

  • 260 ml

  • Normale speen

  • 3-6 maanden

Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.

De juiste speen vinden is belangrijk

De juiste speen vinden is belangrijk

We hebben allemaal een eigen leertempo. Zuigen is een vaardigheid en sommige baby's leren die sneller dan andere. Daarom hebben sommige baby's in eerste instantie baat bij onze speciale speen voor pasgeborenen (speen 0) alvorens over te stappen naar de Natural Response-spenen. Gebruik de speen voor pasgeborenen als je baby er langer dan 20 minuten over doet om 50 ml te drinken met de Natural Response-spenen. Probeer een Natural Response-speen met een hogere doorvoer als je baby met de speen speelt in plaats van te drinken of gefrustreerd lijkt. Raadpleeg een arts als je problemen blijft houden met voeden.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.7

van 5

232

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

25/05/2023

Nederland

Nederland

Fijn product

Dit is een fijn flesje om tegemoet te komen aan (een gedeelte van) de voordelen van borstvoeding.

Voordelen

Fijn glazen flesje

Nadelen

n.v.t.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY673/01 Babyfles met AirFree-ventiel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY673/01 Babyfles met AirFree-ventiel

25/05/2023

Nederland

Nederland

Wat een uitvinding!

Wat een fijne fles zo voor onze newborn! Boots en borst na, de kleine moet eerst een paar keer zuigen voordat er melk uitkomt i.p.v dat de melk gelijk stroomt. Erg fijn voor als je en live van de borst wilt geven en af wilt wisselen met de fles zonder dat de kleine gewend raakt aan het makkelijker drinken uit de fles. Enige verbeterpuntje; het zou fijner zijn als de fles van glas was.

Voordelen

Boots de borst na, baby went niet aan snel en makkelijker drinken!

Nadelen

Het is niet van glas

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY673/01 Babyfles met AirFree-ventiel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY673/01 Babyfles met AirFree-ventiel

24/05/2023

Nederland

Nederland

Makkelijk in gebruik

Gemakkelijk in elkaar te zetten na schoonmaken en zoals altijd fijn in gebruik van Philips Avent

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY673/01 Babyfles met AirFree-ventiel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY673/01 Babyfles met AirFree-ventiel

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. De Natuurlijke Zuigreflex-speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is. Baby's kunnen zelf bepalen hoe snel ze drinken, doorslikken en ademen, zoals bij de borst.