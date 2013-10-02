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Niet meer leverbaar
1 fles
260 ml
Speen voor langzame toevoer
1m+
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
De Avent Airflex-voedingsfles is voorzien van een Airflex-ventiel. De werking is gebaseerd op de natuurlijke voedingswijze van je baby.
Uit klinisch onderzoek is gebleken dat baby’s van 2 weken oud die met een Avent-fles worden gevoed minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met een conventionele fles (www.philips.com/Avent).
4.6
van 5
34
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Mand82
02/10/2013
United Kingdom
Great at reducing wind in baby
Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ronnie31
08/08/2012
United Kingdom
Wonderful products
I will only use advent products on my baby even down to the baby monitor brilliant products will recommend to everyone thanks very much Phillips!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
emly
31/07/2012
United Kingdom
Helps with colic
I went through about four different types of bottles before i tried the avent ones and i wish i had used them first! They are the only bottles that reduced my daughters colic. The bottle design is really easy and comfortable to hold, especially on the long feeds, and everything comes apart easily to clean! I would definitely recommend these!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.